В Краснодарском крае чиновника обвиняют в подписании фиктивного акта приемки школы за 121 млн рублей

Кубанский чиновник принял в эксплуатацию неотремонтированную школу. Следователи провели обыски и изъяли технику и документы

13 апреля пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в Ленинградском районе бывшего заместителя главы местной администрации обвиняют в превышении должностных полномочий. Поводом для уголовного дела стала приемка школы, капитальный ремонт которой фактически не был завершен.

В январе 2025 года администрация района и подрядчик заключили контракт. Документ предусматривал капитальный ремонт школы в станице Крыловской. Стоимость контракта составила 121 млн рублей.