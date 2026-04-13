В Краснодарском крае чиновника обвиняют в подписании фиктивного акта приемки школы за 121 млн рублей

  © Скриншот фото из телеграм-канала «СУ СКР по Краснодарскому краю»
Кубанский чиновник принял в эксплуатацию неотремонтированную школу. Следователи провели обыски и изъяли технику и документы

13 апреля пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в Ленинградском районе бывшего заместителя главы местной администрации обвиняют в превышении должностных полномочий. Поводом для уголовного дела стала приемка школы, капитальный ремонт которой фактически не был завершен.

В январе 2025 года администрация района и подрядчик заключили контракт. Документ предусматривал капитальный ремонт школы в станице Крыловской. Стоимость контракта составила 121 млн рублей.

В Комсомольском микрорайоне Краснодара сорвали сроки ремонта школы:

В конце декабря 2025-го чиновник подписал акт приемки объекта. Это было сделано без проведения экспертизы.

Акт содержал недостоверные сведения: в нем утверждалось, что капитальный ремонт в здании школы выполнен полностью и объект готов к эксплуатации. В действительности же ремонтные работы не были завершены, и здание не соответствовало требованиям, предъявляемым к учебным заведениям.

У чиновника прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы. Сумма, которая квалифицируется как «личная заинтересованность», официально не называется.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара отказались строить новую школу в хуторе Ленина из-за нехватки денег.

В Краснодаре пройдет выставка совриска, исследующая двойственность и противоречивые чувства
Аромат глицинии и «желтые реки»: как выглядит парк «Краснодар» в середине апреля
«Издевка над некогда зеленым городом». Власти Ростова-на-Дону хотят превратить спиленные деревья в арт-объекты
Вторая жизнь Futuro. Культовую краснодарскую «летающую тарелку» реставрируют в Сочи
Роспотребнадзор признал один из песчаных пляжей Анапы безопасным. Эколог сомневается в качестве песка

