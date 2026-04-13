В Краснодарском крае чиновника обвиняют в подписании фиктивного акта приемки школы за 121 млн рублей
Кубанский чиновник принял в эксплуатацию неотремонтированную школу. Следователи провели обыски и изъяли технику и документы
13 апреля пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в Ленинградском районе бывшего заместителя главы местной администрации обвиняют в превышении должностных полномочий. Поводом для уголовного дела стала приемка школы, капитальный ремонт которой фактически не был завершен.
В январе 2025 года администрация района и подрядчик заключили контракт. Документ предусматривал капитальный ремонт школы в станице Крыловской. Стоимость контракта составила 121 млн рублей.
В конце декабря 2025-го чиновник подписал акт приемки объекта. Это было сделано без проведения экспертизы.
Акт содержал недостоверные сведения: в нем утверждалось, что капитальный ремонт в здании школы выполнен полностью и объект готов к эксплуатации. В действительности же ремонтные работы не были завершены, и здание не соответствовало требованиям, предъявляемым к учебным заведениям.
У чиновника прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы. Сумма, которая квалифицируется как «личная заинтересованность», официально не называется.
