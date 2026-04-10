Жители Краснодара пожаловались, что в центре города на блошином рынке продают просроченные продукты. Что ответила мэрия?

В Краснодаре работает ярмарка, где торгуют продуктами с истекшим сроком годности

3 апреля в телеграм-канале Kub Mash появилось видео, снятое на блошином рынке Краснодара на улице Путевой, 5/1. Авторы ролика сообщили, что там продают просроченные продукты — мясо, рыбу, колбасы, молочку, хлеб, детское питание, сэндвичи, печенье, сладости. Все перечисленное лежит в коробках на открытом воздухе. Kub Mash добавили, что продукты попадают на рынок якобы под видом уценки из «Пятерочки», но представители сети супермаркетов не подтвердили журналистам эту информацию.

Церковные свечи рядом с «Библией секса»: Что можно купить на блошином рынке в Краснодаре

Подобные публикации появились* и в других соцсетях. В краснодарском Муниципальном центре управления заявили, что продажа продовольственных товаров на этой ярмарке не предусмотрена. По данным МЦУ, департамент торговли провел разъяснительную беседу в организатором блошиного рынка. Напомним, раньше вещевая ярмарка располагалась в Краснодаре на улице Путевой, 3/2. В конце апреля 2025 года она закрылась и переехала на Путевую, 5/1. По данным управления торговли и бытового обслуживания населения, земля, на которой распологался блошиный рынок, принадлежит «третьим лицам». Договор между собственником и арендатором расторгли.

Как писали Юга.ру, Минпромторг РФ назвал улицы Краснодара и Москвы лучшими торговыми в стране.