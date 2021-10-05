В Краснодаре охранники бизнесмена на «Бентли» избили водителя «Газели»

28 сентября в поселке Индустриальном люди из «Бентли» краснодарского застройщика избили водителя «Газели»

5 октября в социальных сетях появилась информация о происшествии в Краснодаре. Еще 28 сентября очевидец заснял на видео, как у железнодорожного переезда в поселке Индустриальном автомобили «Бентли» и «Гелендваген» объезжали пробку по обочине, но им помешала «Газель». Тогда из иномарки вышли мужчины, открыли дверь «Газели» и избили водителя.

Согласно информации телеграм-канала Kub Mash, Bentley принадлежит краснодарскому предпринимателю Темуру Намоеву, занимающимся строительством ЖК в Краснодаре. Паблик опубликовал запись разговора с бизнесменом — Намоев сказал, что о ситуации ничего не знает, так как на него зарегистрировано много машин, но пообещал связаться с водителем «Бентли».