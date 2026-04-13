В Краснодаре пройдет выставка совриска, исследующая двойственность и противоречивые чувства

Краснодарский край

Распечатать

  • Работы художницы Ульяны Пучеглазовой © Скриншоты фото из телеграм-канала кофейни Booker Coffee
Краснодарская кофейня Booker Coffee анонсировала на 17 апреля персональную выставку современной художницы Ульяны Пучеглазовой «Когда Как».

Гости увидят работы, посвященные теме амбивалентности — одновременному существованию противоположных чувств по отношению к одному и тому же объекту, событию или человеку, а также теме уравновешивания внутренних ощущений и переживаний.

Открытие выставки пройдет 17 апреля. Она будет работать до конца мая в двух кофейнях Booker Coffee — на улице Октябрьской, 91 и на улице Чекистов, 22. Вход свободный.

Помимо этого, 17 апреля в 19:30 в кофейне на улице Октябрьской, 91 состоится встреча с художницей. Гости поговорят о работах и исследованиях Ульяны, а также о современном искусстве в России и мире. Вход свободный по регистрации.

Ульяна Пучеглазова родилась в Ростове-на-Дону, сейчас живет в Сочи. В 2014 году она окончила Академию архитектуры и искусств ЮФУ и получила квалификацию бакалавра искусствоведения.

Ульяна — междисциплинарная художница, работающая с живописью, скульптурой и другими видами искусства. Работая на стыке примитивизма и символизма, в своем творчестве она исследует темы идентичности, памяти и подсознания.

Художница создавала дизайн для многих крупных брендов (например, этикетки для винодельни «Собер Баш»), участвовала в ярмарках Blazar, Port Art Fair и других, а также в конкурсе региональных брендов.

Афиша Выставки Город Искусство Краснодар отдых Развлечения События Современное искусство Художники

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте