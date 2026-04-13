В Краснодаре пройдет выставка совриска, исследующая двойственность и противоречивые чувства

Краснодарская кофейня Booker Coffee анонсировала на 17 апреля персональную выставку современной художницы Ульяны Пучеглазовой «Когда Как».

Гости увидят работы, посвященные теме амбивалентности — одновременному существованию противоположных чувств по отношению к одному и тому же объекту, событию или человеку, а также теме уравновешивания внутренних ощущений и переживаний.

Открытие выставки пройдет 17 апреля. Она будет работать до конца мая в двух кофейнях Booker Coffee — на улице Октябрьской, 91 и на улице Чекистов, 22. Вход свободный.