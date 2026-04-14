Построить семейное счастье на фантазиях. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Моя жена лгунья»

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Краснодарцы смогут оценить постановку по мотивам произведения Маргарет Мэйо и Мориса Эннекена (16+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 18 и 19 апреля премьерные показы спектакля «Моя жена лгунья». Это выпускной проект актерской лаборатории Ксении Овчинниковой.

В основе постановки лежит одноименная пьеса Маргарет Мэйо и Мориса Эннекена, написанная в 1911 году. Действие происходит в Америке примерно в 1960-1970-е годы. В центре сюжета — две семейные пары: Гаррисоны и Джексоны.

«Это классическая комедия положений, где герои запутываются в собственной лжи быстрее, чем успевают придумывать новые оправдания. Спектакль о том, на что готова пойти женщина, чтобы вернуть расположение мужа, и о том, как опасно строить семейное счастье на фантазиях», — рассказали организаторы.

Показы пройдут 18 и 19 апреля 19:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, Краснодарский театр драмы 17, 18 и 19 апреля покажет премьеру «Укрощение строптивой» по пьесе Шекспира.

