Генпрокуратура требует изъять активы главного нотариуса Кубани и экс-жены главы краевого суда

Прокуроры добиваются лишения статуса нотариуса и конфискации имущества у бывшей жены председателя Краснодарского краевого суда и ее дочерей

Как стало известно, региональное управление Минюста РФ уже приостановило полномочия Галины Черновой и Елены Рязанской. Октябрьский районный суд Краснодара начнет рассматривать это дело 17 апреля.

Ответчиками по иску также проходят дочери Черновых — Елена Рязанская (вице-президент краевой нотариальной палаты) и Анастасия Шепель (судья арбитражного суда Краснодарского края).

13 апреля «Коммерсантъ» сообщил , что Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск к президенту нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой, которая является бывшей женой экс-главы краевого суда Александра Чернова. Надзорное ведомство требует изъять ее активы, потому что она помогала бывшему супругу скрывать незаконно нажитое имущество, в том числе оформляя сделки по поддельным паспортам на вымышленных людей.

Александр Чернов руководил Краснодарским краевым судом с 1994 по 2019 год. Прокуратура считает, что Галина Чернова сделала карьеру в нотариате именно благодаря протекции мужа, который до судейской должности возглавлял управление юстиции администрации региона.

Благодаря влиянию мужа она получила статус нотариуса в 1995 году, а в 2001-м заняла пост президента палаты. Даже после расторжения брака супруги поддерживали хорошие отношения, и Чернов продолжал использовать служебные возможности бывшей жены для сокрытия нелегальных доходов.

Прокуратура выяснила, что судья имел два паспорта на вымышленные имена — Леонтьева и Петрова. Для удостоверения сделок от имени этих несуществующих лиц Галина Чернова привлекала доверенных нотариусов.

Например, в 2009 году от имени Петрова была оформлена покупка квартиры площадью 275 кв. метров и двух машино-мест в элитном жилом комплексе «Александрийский маяк» на набережной в центре Сочи.

Позднее владелицей этой недвижимости стала Анастасия Шепель. В 2015 году другой доверенный нотариус оформил от имени Леонтьева продажу двух квартир в ЖК «Акватория» в Геленджике. Покупателем выступила Светлана Новикова — сожительница Александра Чернова.

Генпрокуратура требует лишить Галину Чернову права на нотариальную деятельность. Кроме того, надзор предлагает изъять в доход государства помещения в Краснодаре стоимостью 1,8 млн рублей, где расположен офис Елены Рязанской.

Также под изъятие попадает дом Галины Черновой в Краснодаре площадью 436 кв. метров (вместе с земельным участком оценен в 20,8 млн рублей).

Сам Александр Чернов в 2025 году лишился всех активов. У него изъяли 87 объектов недвижимости стоимостью больше 10 млрд рублей.