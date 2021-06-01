На месте торговых павильонов возле краснодарского цирка сделают умные остановки

Власти Краснодара 31 мая сообщили, что до конца года собираются сделать умные остановки на месте торговых павильонов около городского цирка

Напомним, в 2017 году власти Кубани поручили облагородить площадь перед Краснодарским цирком и убрать торговые павильоны на пересечении улиц Октябрьской и Калинина. Спустя два года мэрия Краснодара подала иск о сносе незаконных конструкций. Суд обязал 11 предпринимателей самостоятельно убрать торговую галерею общей площадью 727 кв. метров.

Собственники павильонов попытались оспорить это решение, но в конце 2020 года их жалобу отклонили, а после начали штрафовать на 10 тыс. рублей за каждый день просрочки. 7 апреля 2021-го в Краснодара начали демонтировать ларьки. Глава города Евгений Первышов тогда сообщил, что на месте торговых рядов появится остановочный комплекс.

На совещании в мэрии Краснодара 31 мая вице-мэр Артем Доронин отчитался, что уже определена концепция остановочных павильонов и до конца года ее могут реализовать.

Территорию собираются благоустроить и установить там умные остановки с видеокамерами и электронными стендами с информацией по движению общественного транспорта.