Благоустройство территории возле Краснодарского цирка продлится три месяца. Власти предупредили о неудобствах
3 августа в Краснодаре начнется реконструкция территории около цирка. Власти обещают сделать там умные остановки, велодорожку, высадить деревья и кустарники
Напомним, в 2017 году власти Кубани поручили облагородить площадь перед Краснодарским цирком и убрать торговые павильоны на пересечении улиц Октябрьской и Калинина. В апреле 2021-го по решению суда торговые объекты снесли.
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Городские власти решили сделать на этом месте умные остановки с видеокамерами и электронными табло. Там обустроят заездной карман для автобусов и самую широкую в городе велодорожку, приведут в порядок тротуары и выполнят озеленение. 7 июня депутаты гордумы одобрили проект благоустройства территории вблизи цирка.
Накануне в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что реконструкция улицы Калинина на участке от Октябрьской до Рашпилевской начнется 3 августа.
«Сначала демонтируем старые основания торговых павильонов и тротуарную плитку, после — приступим к обустройству велодорожки и заездного кармана, частично перенесём и заменим опоры контактно-кабельной сети, приведем в порядок пешеходные зоны, а на завершающем этапе установим современные остановочные павильоны», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Работы собираются закончить в конце октября. Городские власти попросили пешеходов и пассажиров общественного транспорта отнестись к неудобствам с пониманием.
Проект благоустройства территории разработали с учетом пересадочно-транспортного узла, который в Краснодаре хотят построить на месте бывших Скобяных рядов.