На месте снесенных «скобяных рядов» в Краснодаре хотят построить «современный» ТЦ
Внутри квартала предполагается оборудовать крупный пересадочный узел — такие идеи сегодня озвучил глава города Евгений Первышов
Глава Краснодара Евгений Первышов 3 апреля встретился с собственниками торговых объектов, которые остались на месте недавно снесенных «скобяных рядов» в квартале, ограниченном улицами Калинина, Октябрьской, Буденного и Кирова.
Градоначальник озвучил идею «по периметру [квартала] сделать современный торговый комплекс, а внутри — пересадочный узел для муниципального транспорта — троллейбусов и автобусов».
По его словам, идея нашла отклик среди предпринимателей. Если проект транспортного узла будет успешно реализован, то за счет увеличившегося потока пассажиров «торговля пойдет совершенно другими темпами».
— Для создания пересадочного узла пока земли недостаточно, — отмечает Первышов. — Мы проделали большой объем работы, чтобы зачистить эту территорию, снесли 211 временных торговых ларьков и павильонов. Но необходимо перенести еще некоторые помещения.
Через две недели запланирована новая встреча с собственниками объектов в этом квартале. Предполагается, что к этому времени будут готовы несколько вариантов эскиза для предполагаемого объекта.
Отметим, что расположенный по соседству Сенной рынок был на некоторое время закрыт из-за того, что полиция обнаружила работающих там нелегалов. Но в начале марта все нарушения были устранены, и рынок возобновил работу.