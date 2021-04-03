На месте снесенных «скобяных рядов» в Краснодаре хотят построить «современный» ТЦ

Глава Краснодара Евгений Первышов 3 апреля встретился с собственниками торговых объектов, которые остались на месте недавно снесенных «скобяных рядов» в квартале, ограниченном улицами Калинина, Октябрьской, Буденного и Кирова.

Градоначальник озвучил идею «по периметру [квартала] сделать современный торговый комплекс, а внутри — пересадочный узел для муниципального транспорта — троллейбусов и автобусов».

По его словам, идея нашла отклик среди предпринимателей. Если проект транспортного узла будет успешно реализован, то за счет увеличившегося потока пассажиров «торговля пойдет совершенно другими темпами».

— Для создания пересадочного узла пока земли недостаточно, — отмечает Первышов. — Мы проделали большой объем работы, чтобы зачистить эту территорию, снесли 211 временных торговых ларьков и павильонов. Но необходимо перенести еще некоторые помещения.

Через две недели запланирована новая встреча с собственниками объектов в этом квартале. Предполагается, что к этому времени будут готовы несколько вариантов эскиза для предполагаемого объекта.

Отметим, что расположенный по соседству Сенной рынок был на некоторое время закрыт из-за того, что полиция обнаружила работающих там нелегалов. Но в начале марта все нарушения были устранены, и рынок возобновил работу.