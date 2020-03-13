Транспортный узел в центре Краснодара. Что появится на месте Сенного рынка?

«Городу не хватает качественной, современной, удобной для пассажиров транспортной инфраструктуры. Снос скобяного рынка дает отличный шанс сформировать такое пространство на месте бывших торговых рядов», — считает общественный активист Мирослав Валькович.

— Как вы знаете, принято решение по сносу скобяных рядов на Сенном рынке. Сейчас этот выглядит буквально вот так:

Планируется расчистить территорию (около 40 соток) примерно вот в таких границах:

Конечно, могут возникать вопросы: мол, а где теперь покупать редкие детали, инструменты, материалы? Куда пойдут предприниматели? Это действительно интересная и важная тема для отдельного поста. Кстати, если вы предприниматель с этого рынка — напишите мне. Понятно лишь то, что в таком формате, как был, он более существовать в центре современного города не сможет. Сейчас же хочу сосредоточиться на том, что же будет на этом месте.

Обычно вариантов у нас несколько. Наиболее распространенные: построить очередной жилой комплекс или торговый центр. Однако, по заверениям мэра, вся освобождающаяся муниципальная территория будет впредь использоваться только для общегородских нужд (тот же принцип действует для квартала рядом с домом купца Лихацкого и пр.).

Конечно, у нас в городе не хватает зеленых зон, поэтому первое, что приходит на ум жителю, — разбить там сквер. Но вот какая незадача, здания по периметру все же остаются, причем они в частной собственности. Следовательно, если некий сквер без точек притяжения будет в закрытом виде со всех сторон, то он очень быстро превратится в криминогенную зону, чего категорически не хотелось бы.

И тут у «Городских решений» появилась отличная идея. Создание там транспортно-пересадочного узла. И вот почему.

Сейчас многие маршруты, причем как городские, так и пригородные, начинаются именно у ЦКР (Центральный колхозный рынок aka Сенной) и разъезжаются по нескольким направлениям. Обычно посадка и ожидание транспорта осуществляется на улице Калинина (со стороны рынка и со стороны цирка), а также на улице Буденного. Тем самым фактически занимают целую полосу, а сам процесс ожидания и, что даже важнее, пересадки, достаточно сложен и затруднителен для пассажиров. Сами же автобусы, занимая полосы, создают затруднения для других и т.д.

Городские маршруты:

29 — пос. Колосистый (выезд из города по ул. Дзержинского)

36 — пос. Российский (по ул. Российской)

46 — пос. Плодородный (по ул. Восточно-Кругликовской)

96 — Психбольница (по ул. Российской) Пригородные и межмуниципальные маршруты:

110а — Елизаветинское (по Елизаветинскому шоссе)

114 — Марьянская (по Елизаветинскому шоссе)

131а — Белозерный (по Елизаветинскому шоссе)

182а — пос. Водники (по Дзержинского)

186б — пос. Лазурный (по Ростовскому шоссе) Межрегиональные (все в Адыгею по Тургеневскому мосту)

129 — пос. Яблоновский

188 — пос. Энем

417 — пос. Афипский через «Мегу»

418 — пос. Черноморский через «Мегу»

420 — «Мега»

Так вот. Если мы создадим ТПУ в указанном квартале, тем самым мы добьемся следующих целей: + Разгрузим проезжую часть на прилегающих улицах. + Увеличим удобство пересадок между автобусами, троллейбусами и трамваями (все будет организовано в рамках одного ТПУ). + Создадим комфортное ожидание редко ходящего транспорта. + Организуем удобную ориентацию среди множества маршрутов. + Повысим общую доступность пригородных маршрутов. + Повысим привлекательность общественного транспорта для поездки в пригород (например, ст. Елизаветинская). + Создадим широкие/комфортные тротуары до остановок троллейбуса и трамвая, а также к ближайшим точкам притяжения. + Зонируем пригородные пересадки (долгое ожидание: тень, деревья и озеленение, соки/воды/булки/кофе, лавочки) и городские (короткое ожидание: тень, ничего лишнего; навигация; табло времени ожидания).

Городу не хватает качественной, современной, удобной для пассажиров транспортной инфраструктуры. Снос скобяного рынка дает отличный шанс сформировать такое пространство на месте бывших торговых рядов. За примером обратимся в столицу: ТПУ у станции метро «Китай-город», в шаге от парка «Зарядье», Лубянки и в двух шагах от Кремля зарекомендовал себя как удобный транспортный хаб в самом сердце города, который работает не только днем, но и ночью. Мы в Краснодаре можем сделать не хуже (и даже лучше).