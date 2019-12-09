В Краснодаре начали сносить Колхозный рынок
В Краснодаре 9 декабря начался снос торговых павильонов, по которым истек срок договора аренды. Всего снесут около 200 ларьков
Так называемые скобяные ряды на Колхозном рынке расположены в границах улиц Калинина, Кирова, Октябрьской и Буденного. В мэрии города отметили, что демонтаж связан с тем, что по многим торговым объектам в этом квартале истекли сроки аренды. Владельцам торговых объектов за несколько месяцев вручили уведомления о том, что договоры аренды с ними муниципалитет продлевать не будет.
«В таком виде, как сейчас, скобяные ряды себя изжили. Поэтому мы заранее предупредили владельцев павильонов — это около 200 торговых объектов, договоры по которым уже истекли, о том, что строения планируем поэтапно демонтировать», — отметил мэр Евгений Первышов.
По его словам, эту территорию возвратят в муниципальную собственность и «используют для дальнейшего развития центра Краснодара». Ранее, на брифинге в октябре, Первышов заявлял, что планы по развитию квартала обсудят с участием жителей. Тогда же он подчеркнул, что жилые дома на этом квартале строить не будут.
В городском управлении торговли и бытового обслуживания сообщили, что ОАО «Экспо-Центр», управляющее Сенным рынком Краснодара, уже предложило предпринимателям из скобяных рядов 30 свободных торговых мест на территории рынка. Еще 50 торговых мест им могут предоставить в торговом комплексе на пересечении Калинина и Каляева.
Как писали Юга.ру, в мае прошлого года Первышов объявил о борьбе с незаконными ларьками. В судебные инстанции поступило 50 исков о сносе незаконных павильонов. В феврале глава города заявил, что в Краснодаре не планируют устанавливать новые ларьки и киоски.
Летом в Краснодаре снесли рынок на улице Бургасской. На этом месте планируют обустроить парковку и ярмарку выходного дня.
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