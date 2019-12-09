В Краснодаре начали сносить Колхозный рынок

Так называемые скобяные ряды на Колхозном рынке расположены в границах улиц Калинина, Кирова, Октябрьской и Буденного. В мэрии города отметили, что демонтаж связан с тем, что по многим торговым объектам в этом квартале истекли сроки аренды. Владельцам торговых объектов за несколько месяцев вручили уведомления о том, что договоры аренды с ними муниципалитет продлевать не будет.

«В таком виде, как сейчас, скобяные ряды себя изжили. Поэтому мы заранее предупредили владельцев павильонов — это около 200 торговых объектов, договоры по которым уже истекли, о том, что строения планируем поэтапно демонтировать», — отметил мэр Евгений Первышов.

По его словам, эту территорию возвратят в муниципальную собственность и «используют для дальнейшего развития центра Краснодара». Ранее, на брифинге в октябре, Первышов заявлял, что планы по развитию квартала обсудят с участием жителей. Тогда же он подчеркнул, что жилые дома на этом квартале строить не будут.

В городском управлении торговли и бытового обслуживания сообщили, что ОАО «Экспо-Центр», управляющее Сенным рынком Краснодара, уже предложило предпринимателям из скобяных рядов 30 свободных торговых мест на территории рынка. Еще 50 торговых мест им могут предоставить в торговом комплексе на пересечении Калинина и Каляева.