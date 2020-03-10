На месте Колхозного рынка Краснодара хотят создать транспортный узел

Краснодарский край

Распечатать

На еженедельной планерке в мэрии Краснодара 10 марта рассказали об идее создать на месте Колхозного рынка транспортно-пересадочный узел (ТПУ)

Напомним, сносить рынок в центре краевого центра начали в декабре 2019 года. Тогда власти города сообщили о том, что у 200 павильонов, которые находятся в границах улиц Калинина, Кирова, Октябрьской и Буденного, истекли договоры об аренде. В связи с этим их решили поэтапно демонтировать.

3 марта в телеграм-канале «Городские решения» на месте скобяного квартала предложили софрмировать ТПУ. 3 марта его авторы рассказали, что считают это место наиболее подходящим для размещения остановок.

«Тем более, по факту, ТПУ в этом районе уже давно есть, но в нынешнем виде представляет собой скорее помеху, чем удобство», — указали авторы поста.

В публикации уточнили, что этот узел востребован пассажирами и перевозчиками, так как это «выгодное место с логистической точки зрения» и находится в двух кварталах от ТРЦ «Галерея», Северной и Красной улиц.

В телеграм-канале отметили, что на Колхозном рынке начинаются 15 автобусных маршрутов.

«Автобусы вынуждены отстаиваться на улицах Калинина, Буденного и Рашпилевской, мешая движению транспорта, а посадку пассажиров трудно назвать комфортной. Вместо этого хаоса можно разместить удобные посадочные площадки внутри квартала. Автобусы получат полноценное пространство для отстоя между рейсами и комфортный диспетчерский пункт, который придет на смену тесной и неудобной диспетчерской КТТУ на остановке "ЦКР"», — предложили урбанисты.

В качестве примера «Городские решения» привели ТПУ в Москве, который работает «как удобный транспортный хаб в самом сердце города».

На совещании в городской администрации 10 марта мэр Евгений Первышов сообщил, что ему понравилась идея «Городских решений» — так как «такой транспортный узел нужен для города». Однако, глава краевой столицы отметил, что есть обстоятельства, которые могут этому помешать.

«Но есть некоторые моменты: на этой карте желтым цветом выделены капитальные узаконенные объекты, на которые есть право собственности, и которые мы, соответственно, не сносим, так как там право собственности», — цитирует мэра пресс-служба мэрии.

Глава краевого центра поручил до конца недели рассмотреть вместе с активистами вероятность «поместиться» в свободную сейчас территорию. А если это невозможно, в мэрии предложили пригласить собственников объектов и провести с ними переговоры.

Евгений Первышов Инфраструктура Краснодар Общественный транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре водитель без прав сдал назад после ДТП и спровоцировал еще два столкновения
Спасатели завершили активную стадию поиска школьников, которых унесло в море в Сочи
Архивисты Геленджика обнаружили свой город на карте 1695 года. Это на 130 лет раньше его даты основания
В Сочи спортсменка из Петербурга получила серьезные травмы во время катания на лыжах
На месте Колхозного рынка Краснодара хотят создать транспортный узел
Более 70 тыс. жителей Краснодара остались без тепла и горячей воды из-за аварии

Лента новостей

Краснодарский экономист рассказал, как обвал рубля повлияет на жизнь россиян

«Он тиран там и так далее»

Говоря о Сталине, Путин заявил о возможности «повторить» Великую Отечественную

Мнения

«Нет поводов обсуждать тренерские решения Мусаева»

Артур Каратай о важной победе «Краснодара» над «Спартаком»

Реклама на портале