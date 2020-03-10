На месте Колхозного рынка Краснодара хотят создать транспортный узел

На еженедельной планерке в мэрии Краснодара 10 марта рассказали об идее создать на месте Колхозного рынка транспортно-пересадочный узел (ТПУ)

Напомним, сносить рынок в центре краевого центра начали в декабре 2019 года. Тогда власти города сообщили о том, что у 200 павильонов, которые находятся в границах улиц Калинина, Кирова, Октябрьской и Буденного, истекли договоры об аренде. В связи с этим их решили поэтапно демонтировать.

3 марта в телеграм-канале «Городские решения» на месте скобяного квартала предложили софрмировать ТПУ. 3 марта его авторы рассказали, что считают это место наиболее подходящим для размещения остановок.

«Тем более, по факту, ТПУ в этом районе уже давно есть, но в нынешнем виде представляет собой скорее помеху, чем удобство», — указали авторы поста.

В публикации уточнили, что этот узел востребован пассажирами и перевозчиками, так как это «выгодное место с логистической точки зрения» и находится в двух кварталах от ТРЦ «Галерея», Северной и Красной улиц.

В телеграм-канале отметили, что на Колхозном рынке начинаются 15 автобусных маршрутов.

«Автобусы вынуждены отстаиваться на улицах Калинина, Буденного и Рашпилевской, мешая движению транспорта, а посадку пассажиров трудно назвать комфортной. Вместо этого хаоса можно разместить удобные посадочные площадки внутри квартала. Автобусы получат полноценное пространство для отстоя между рейсами и комфортный диспетчерский пункт, который придет на смену тесной и неудобной диспетчерской КТТУ на остановке "ЦКР"», — предложили урбанисты.

В качестве примера «Городские решения» привели ТПУ в Москве, который работает «как удобный транспортный хаб в самом сердце города».