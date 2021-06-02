Краснодарского застройщика «Таурас-96», обманувшего дольщиков на 1 млрд рублей, признали банкротом
1 июня стало известно, что Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом застройщика «Таурас-96»
Напомним, фирма «Таурас-96» собиралась построить жилой комплекс из семи домов на пересечении улиц Семигорской и Понтийской, а также несколько домов в районе пересечения улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской.
Срок сдачи первого литера в ЖК «Семигорская-Понтийская» был заявлен на первое полугодие 2015 года. Однако к тому моменту в доме оказался лишь залит фундамент. На конец года дебиторская задолженность ООО «Фирма Таурас-96» составила 490 млн рублей, долгосрочные обязательства превышали 1,4 млрд рублей.
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Гендиректор «Таурас-96» Галина Литвякова объясняла срывы сроков строительства высокой стоимостью аренды участка (который находится в федеральной собственности). А в 2016‑м представители жильцов дома жаловались, что не знают реальное положение дел, потому что застройщик не идет на контакт с дольщиками.
В 2018 году Литвякова стала фигурантом уголовного дела. Женщину обвинили в хищении более чем 1 млрд рублей у 583 человек, а также в невыплате зарплат сотрудникам компании.
1 июня 2021 года «РБК-Краснодар» сообщил, что Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованными требования ООО «СпецСтройКраснодар» (ССК) о признании фирмы «Таурас-96» банкротом. Конкурсным управляющим компании утвержден Александр Чаленко. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 24 мая следующего года.
Как писали Юга.ру, в 2017 году компания ССК обязалась достроить для дольщиков «Таурас-96» жилые комплексы. Застройщик дал ЖК «Семигорская-Понтийская» новое название — «Свобода». 27 марта 2021 года ССК получила заключение о соответствии на восьмой литер ЖК «Свобода».