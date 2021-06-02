Краснодарского застройщика «Таурас-96», обманувшего дольщиков на 1 млрд рублей, признали банкротом

Напомним, фирма «Таурас-96» собиралась построить жилой комплекс из семи домов на пересечении улиц Семигорской и Понтийской, а также несколько домов в районе пересечения улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской.

Срок сдачи первого литера в ЖК «Семигорская-Понтийская» был заявлен на первое полугодие 2015 года. Однако к тому моменту в доме оказался лишь залит фундамент. На конец года дебиторская задолженность ООО «Фирма Таурас-96» составила 490 млн рублей, долгосрочные обязательства превышали 1,4 млрд рублей.