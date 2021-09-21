Чиновники объяснили, почему в Краснодаре затопило только что отремонтированную Черкасскую

21 сентября в дептрансе Краснодара рассказали, что на затопленном отрезке улицы еще не работают ливневки

Юга.ру писали, что на Кубань обрушились сильные дожди — затопило Анапу, Новороссийск и Геленджик. В Краснодаре из-за ливней «поплыл» ряд улиц, в том числе и отремонтированная Черкасская.

Напомним, в марте на улице Черкасской начался ремонт. На участке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков планировали расширить автомобильную дорогу до трех полос и сделать тротуар шириной 2,25 метра вместо тропинки. Накануне на Черкасской открыли движение для легковых автомобилей.

21 сентября краснодарцы пожаловались, что Черкасскую затопило, несмотря на ремонт.