Чиновники объяснили, почему в Краснодаре затопило только что отремонтированную Черкасскую

Краснодарский край

Распечатать

21 сентября в дептрансе Краснодара рассказали, что на затопленном отрезке улицы еще не работают ливневки

Юга.ру писали, что на Кубань обрушились сильные дожди — затопило Анапу, Новороссийск и Геленджик. В Краснодаре из-за ливней «поплыл» ряд улиц, в том числе и отремонтированная Черкасская. 

Напомним, в марте на улице Черкасской начался ремонт. На участке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков планировали расширить автомобильную дорогу до трех полос и сделать тротуар шириной 2,25 метра вместо тропинки. Накануне на Черкасской открыли движение для легковых автомобилей. 

21 сентября краснодарцы пожаловались, что Черкасскую затопило, несмотря на ремонт.

21 сентября в пресс-службе администрации Краснодара объяснили, почему же затопило. По словам властей, на ремонтируемом участке скопилась вода из-за ливня. 

Дело в том, что на затопленном отрезке еще не налажена работа новой сети ливневой канализации, уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Полностью закончить работы на Черкасской чиновники планируют в ноябре.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

Новости

Чиновники объяснили, почему в Краснодаре затопило только что отремонтированную Черкасскую
На Кубани из-за непогоды закрыли трассу Джубга — Сочи. Там начался шторм
На Краснодар обрушился ливень. Какие улицы затопило?
Голоса на выборах переписали в пользу «Единой России» на двух участках Северского района
Три года колонии получил 20-летний ейчанин за то, что перекинул полицейского через бедро
КамАЗ расплющил «Газель» на трассе в Кореновске

Лента новостей

Что устанавливают в парке «Краснодар»?
Вчера, 21:25
Что устанавливают в парке «Краснодар»?
Показываем новые арт-объекты
Шашлык и опера
17 сентября, 17:12
Шашлык и опера
Фото и видео с презентации книги «ЕДОДОЙ!» в Краснодаре
Тысячи жалоб и давление на наблюдателей
Вчера, 19:49
Тысячи жалоб и давление на наблюдателей
Политолог рассказал, почему считает прошедшие выборы худшими за десять лет на Кубани и в стране

Реклама на портале