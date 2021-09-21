Курорты Кубани подтопило из-за сильных дождей

В ночь на 21 сентября из-за сильных дождей подтопило Анапу, Новороссийск и Геленджик. Кадрами затопленных улиц поделились горожане в соцсетях. Кроме того, в море у берегов Анапы вечером 20 сентября прошел смерчь.

В пресс-службе мэрии Анапы сообщили, что 21 сентября в городе-курорте выпадет полуторамесячная норма осадков. Кроме того, прогнозируется понижение температуры до 16-17 ℃.

Также на территоррии края 20 сентября объявили штормовое предупреждение. Оно действует до 22 сентября. На Кубани пройдут ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Ночью и утром местами туман. Над морем возможно формирование смерчей.