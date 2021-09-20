В Краснодаре открыли движение по улице Черкасской, но не для всех

В ночь с 19 на 20 сентября в Краснодаре открыли движение по улице Черкасской

Напомним, ремонт улицы Черкасской в Краснодаре начался в марте 2021 года. На участке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков планировали расширить автомобильную дорогу до трех полос и сделать тротуар шириной 2,25 метра вместо тропинки. Все работы обещали завершить в ноябре.

В пресс-службе мэрии Краснодара 19 сентября сообщили, что движение на ремонтируемом участке откроют в ночь на 20 сентября. Но движение разрешили только легковым автомобилям. Общественный транспорт продолжит курсировать по временной схеме.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов объяснил, что на участке дороги еще проводят работы — делают тротуар, устанавливают остановки, высаживают деревья и кустарники.