В Краснодаре открыли движение по улице Черкасской, но не для всех

Краснодарский край

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В ночь с 19 на 20 сентября в Краснодаре открыли движение по улице Черкасской

Напомним, ремонт улицы Черкасской в Краснодаре начался в марте 2021 года. На участке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков планировали расширить автомобильную дорогу до трех полос и сделать тротуар шириной 2,25 метра вместо тропинки. Все работы обещали завершить в ноябре. 

В пресс-службе мэрии Краснодара 19 сентября сообщили, что движение на ремонтируемом участке откроют в ночь на 20 сентября. Но движение разрешили только легковым автомобилям. Общественный транспорт продолжит курсировать по временной схеме. 

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов объяснил, что на участке дороги еще проводят работы — делают тротуар, устанавливают остановки, высаживают деревья и кустарники.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре из-за ремонта до середины октября закрыта улица Ким, а до 10 декабря автомобили смогут проехать только по двум полосам нечетной стороны улицы Московской. Также до 23 сентября закрыта улица Монтажников.

Краснодар Ремонт дорог

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