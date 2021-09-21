На Краснодар обрушился ливень. Какие улицы затопило?
21 сентября в Краснодаре из-за сильных дождей затопило ряд улиц
Ранее Юга.ру писали, что на Кубань обрушились сильные ливни. Из-за осадков затопило курорты — Анапу, Новороссийск и Геленджик. До 22 сентября по Краснодарскому краю действует штормовое предупреждение.
Непогода не обошла стороной и Краснодар. 21 сентября пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что из-за сильного дождя затопило улицы и дороги в разных частях города, а ливневки не справляются с объемами воды.
Вода стоит и на улице Черкасской, где накануне открыли движение для легковых автомобилей.
В дептрансе Краснодара рассказали, что по прогнозу синоптиков осадки ожидаются в течение всего дня. По информации пресс-службы ведомства, затопило следующие улицы:
- Российскую;
- Тенистую;
- Бульвар строителей;
- Автомобильную/Ростовское шоссе;
- Дружную;
- Чернышевского/Первомайскую;
- Образцова, 6/1;
- Димитрова, 13;
- Корчагинцев, 7;
- Наримановскую, 20;
- Дежнева/Просторную;
- Королева, 38;
- Красивую, 11 в Знаменском;
- 1-й проезд Айвазовского, 23.
На затопленные улицы направили 16 спецмашин для откачивания воды.
Юга.ру писали, что в сентябре власти Краснодара рассказали о планах построить 28 новых ливневок в городе.