На Краснодар обрушился ливень. Какие улицы затопило?

Краснодарский край

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21 сентября в Краснодаре из-за сильных дождей затопило ряд улиц

Ранее Юга.ру писали, что на Кубань обрушились сильные ливни. Из-за осадков затопило курорты — Анапу, Новороссийск и Геленджик. До 22 сентября по Краснодарскому краю действует штормовое предупреждение.

Непогода не обошла стороной и Краснодар. 21 сентября пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что из-за сильного дождя затопило улицы и дороги в разных частях города, а ливневки не справляются с объемами воды. 

Вода стоит и на улице Черкасской, где накануне открыли движение для легковых автомобилей. 

В дептрансе Краснодара рассказали, что по прогнозу синоптиков осадки ожидаются в течение всего дня. По информации пресс-службы ведомства, затопило следующие улицы:

  • Российскую;
  • Тенистую;
  • Бульвар строителей;
  • Автомобильную/Ростовское шоссе;
  • Дружную;
  • Чернышевского/Первомайскую;
  • Образцова, 6/1;
  • Димитрова, 13;
  • Корчагинцев, 7;
  • Наримановскую, 20;
  • Дежнева/Просторную;
  • Королева, 38;
  • Красивую, 11 в Знаменском;
  • 1-й проезд Айвазовского, 23.

На затопленные улицы направили 16 спецмашин для откачивания воды.

Юга.ру писали, что в сентябре власти Краснодара рассказали о планах построить 28 новых ливневок в городе. 

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