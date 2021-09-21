На Краснодар обрушился ливень. Какие улицы затопило?

Ранее Юга.ру писали, что на Кубань обрушились сильные ливни. Из-за осадков затопило курорты — Анапу, Новороссийск и Геленджик. До 22 сентября по Краснодарскому краю действует штормовое предупреждение.

Непогода не обошла стороной и Краснодар. 21 сентября пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что из-за сильного дождя затопило улицы и дороги в разных частях города, а ливневки не справляются с объемами воды.