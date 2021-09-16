Хватает ли в школах Кубани учителей и сколько они получают? Официальные данные и реальность

Портал Юга.ру спросил в мэрии Краснодара и краевом министерстве образования, как обстоят дела с зарплатами учителей и сколько вакансий в школах

Сколько вообще на Кубани учителей? Всего в школах региона работают 37,3 тыс. учителей. Молодых педагогов (в возрасте до 35 лет) — 8,2 тыс., рассказали в минобре Кубани. При этом, как уточнили в департаменте образования Краснодара, в муниципальных школах города 6 тыс. 117 учителей. Молодых учителей из них 1 тыс. 850.

В разговоре с журналистом Юга.ру активистка Яна Антонова отметила, что родители учеников многих школ Краснодара жалуются на нехватку педагогов. «Мне сообщили родители учеников школы № 101, что там перед началом учебного года уволились пять преподавателей математики. Ушла математик из 89-й школы», — сказала Антонова.

По ее словам, дефицит кадров — одна из причин, почему детей переводят на шестидневку. Женщина сказала, что учителя увольняются из-за высокой нагрузки при низких зарплатах, а классы в краснодарских школах переполнены. Чтобы привлечь внимание к проблеме, в понедельник 13 сентября Антонова встала в одиночный пикет напротив здания краевой администрации.

На Кубани правда не хватает учителей? По официальным данным министерства образования края, ежегодно в регионе сохраняется до 1,5 тыс. вакансий учителей. При этом в банке вакансий службы труда и занятости населения Краснодарского края можно увидеть несколько иные цифры. По данным портала, на Кубани открыто 1 тыс. 747 вакансий учителей, вакантных мест — 2 тыс. 45 (это значит, что в одно учреждение требуется несколько педагогов). Еще 75 предложений выпадает по запросу «преподаватель в начальной школе» и восемь — по «преподаватель в средней школе». А если указать предмет, то выпадает еще ряд вакансий. Стоит отметить, что поиск по банку вакансий не совсем точный, потому что встречаются предложения для учителей в дошкольных учреждениях, частных, либо санаториях. Тем не менее, данные на порядок выше, озвученных министерством цифр. В ведомстве уточнили, что больше всего в школах не хватает учителей начальных классов, иностранного языка, математики, физики, русского языка и литературы. Острый дефицит кадров в учреждениях Сочи, Геленджика, Динского района и Краснодара.

И как обстоят дела в Краснодаре? В департаменте образования не ответили на вопрос Юга.ру, сколько в Краснодаре вакансий учителей. Там ответили немного иначе: «к началу учебного года было свободно 15 ставок». В чем разница? Вакансия — свободное рабочее место. То есть, если в школу требуется учитель физики. Ставка — часы, объем работы, которую должен выполнить учитель. Один человек может работать на несколько ставок.

В беседе с Юга.ру учительница из Краснодара отметила, что в новой начальной школе на Западном обходе учителя работают на две ставки: утром педагог ведет уроки у третьего класса, а с обеда занимается с четвероклашками. По словам женщины, подобное совмещение могло создать ситуацию, когда по бумагам вакансий меньше, чем необходимо в реальности. В подтверждение этих слов краснодарка Валерия вспомнила, что в ее школе в ЮМР учителя по истории вели информатику. Если ориентироваться на банк вакансий службы занятости, то можно увидеть, что в Краснодаре 265 вакансий учителей, свободных мест 388. Подчеркнем, что это приблизительные цифры.

Сколько зарабатывают кубанские учителя в 2021 году? Подобный запрос Юга.ру направляли в министерство образования края в прошлом году. Редакция спрашивала о средней зарплате учителей и директоров в школах. Тогда в ведомстве назвали среднюю заработную плату педагогов с учетом отпускных, а зарплату директоров школ — без них. Отпускные — это оплата отпуска сотрудника, которая является обязанностью работодателя. Ежегодно каждому сотруднику предоставляется оплачиваемый отдых продолжительностью от 28 календарных дней. Часто отпускные оказываются меньше зарплаты. В школах отпуск учителей длится в районе 56 дней. Чтобы не было разночтений, в этом году Юга.ру специально попросили озвучить зарплаты учителей и директоров с учетом отпускных. В министерстве опять посчитали иначе и указали зарплату директора без отпускных. Получилось, что в среднем за первые полгода 2021 года директор кубанской школы зарабатывал 52 тыс. 153 рубля в месяц, а учитель — 39 тыс. 178 рублей. Внести ясность помог ответ департамента образования Краснодара. Там указали зарплаты в соответствии с запросом Юга.ру. Выяснилось, что средняя заплата руководителей городских общеобразовательных организаций с учетом отпускных — 69 тыс. 352 рублей, а педагогов — 39 тыс. 341 рубль .

Впрочем, учитель одной из начальных школ Краснодара со стажем более 40 лет поставила под сомнение озвученные суммы: «Может, если на две ставки работать [то будет такая зарплата]... Но это враньё. Отпускные — это наша ставка, тысяч 20, даже меньше. Даже с учётом отпускных не может быть 39 тысяч. Ерунда какая-то».

Юга.ру попросили прокомментировать молодую учительницу биологии одной из сельских школ Динского района цифры, озвученные краевым министерством: «Полнейшая ложь. Чтобы столько зарабатывать [больше 39 тыс. рублей], нужно иметь две ставки, внеурочку, стаж, высшую категорию, награды и классное руководство. Иными словами, домой не возвращаться».

Оклад (ставка) учителя зависит от количества детей в классе и часов (уроков в неделю). От этих показателей зависит надбавка за проверку тетрадей.

Дополнительно педагоги могут получать выплаты за классное руководство (9 тыс. рублей в месяц), выслугу лет, внеурочную деятельность, кружки и прочую нагрузку.

Учительница биологии рассказала, что она зарабатывает 19–20 тыс. рублей в месяц. Помимо оклада, в эту сумму включена доплата за внеурочную деятельность (порядка 300 рублей), проверку тетрадей (500 рублей), выплата как молодому специалисту (3 тыс. рублей) и прочие надбавки. «Если убрать все надбавки, то получается не больше 14–15 тыс. рублей в месяц», — подытожила девушка.