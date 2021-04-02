Учительница из Краснодара выиграла 10 тыс. евро за проект по экологии

В 2010 году учительница биологии из краснодарской школы №96 Елена Носенко организовала «Зеленую школу волонтеров». Вместе с добровольцами она посадила больше 200 тыс. деревьев по Краснодарскому краю. С каждым годом экологических акций становилось все больше, активисты собирали макулатуру и семена для лесных хозяйств. Позже педагог стала проводить уроки экологии в школах и детских садах, а к движению присоединились другие регионы России: Саратовская, Рязанская, Воронежская и Ростовская области.

В Москве 30 марта наградили победительниц XVI премии «Terre de Femmes — Земля женщин». Ее учредил фонд французской косметической компании «Ив Роше». В нём женщины всего мира представляли проекты по защите окружающей среды.

В сентябре 2020 года Носенко отправила экологический проект «Зеленая школа волонтеров» на конкурс «Terre de Femmes — Земля женщин».

В марте стали известны результаты российского этапа конкурса. Елена Носенко получила 10 тыс. евро за первое место. Пока неизвестно, удастся ли краснодарской учительнице побывать на церемонии награждения во Франции — в стране из-за пандемии коронавируса еще не сняли ограничительные меры.

Журналист портала Юга.ру 1 апреля связался с учительницей и она рассказала, как дети меняют отношение к сохранению природы после ее уроков.

«Мне 58 лет. Я помню, как было раньше, когда я была школьницей. Мы никогда не покупали воду, не задумывались о том, куда будет деваться пластик. Но сейчас все изменилось. И я рада, что поколение, с которым мы работаем, меняется. Люди начинают понимать, что значит экологичный образ жизни», — рассказала Носенко.

На вопрос о том, на что педагог планирует потратить призовые деньги, женщина ответила, что хочет развивать экологическое движение. В будущем она намерена расширять географию волонтеров.