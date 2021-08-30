Ученики одной из краснодарских школ будут заниматься во временных мобильных классах. В коридоре

Краснодарский край

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В краснодарской школе № 102 в Губернском микрорайоне в коридорах будут учиться два начальных класса и два средней и старшей школы

30 августа телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал сообщение местного жителя. В нем говорится, что в школе № 102 в Губернском микрорайоне учеников начальных классов перевели учиться в коридоры вместо кабинетов. По словам автора, такая ситуация сложилась из-за перегруженности района.

Юга.ру обратились за комментарием в пресс-службу мэрии города. В администрации рассказали, что согласно департаменту образования Краснодара, такое решение приняли из-за большого количества учеников.

Для расширения образовательного пространства в школе № 102 организовали четыре временных мобильных класса — два для начальной и два для средней и старшей школы. Все классы оснащены необходимым оборудованием и мебелью. 

В пресс-службе подчеркнули, что такие классы — временное решение. Их разберут, когда отпадет необходимость.

Ранее жительница Краснодара пожаловалась на отсутствие ремонта в школе № 84. А в начале августа глава Краснодара Евгений Первышов пообещал, что до конца года в городе начнут строительство семи школ. 

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