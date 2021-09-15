Краснодарцы пожаловались, что в школе на 1,5 тыс. мест учится 6,5 тыс. детей. Власти сказали, что все в норме

Жители Восточно-Кругликовского района пожаловались на нехватку школ и попросили администрацию города решить этот вопрос

14 сентября в телеграм-канале, посвященном Губернскому микрорайону, появилось сообщение о том, что краснодарцы создали петицию о нехватке школ в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Обращение подписали уже 871 человек. Авторы петиции попросили администрацию Краснодара обратить внимание на «катастрофическую» ситуацию с образовательными учреждениями в микрорайоне. Так, школа №102 по улице Героя Георгия Бочарникова, 7, по проекту рассчитана на 1 тыс. 550 человек в одну смену. По состоянию на 5 сентября в ней учится на 5 тыс. больше — около 6 тыс. 500 детей.

Также в петиции рассказывается, что школьники учатся не в две смены, а площадь классов не позволяет одновременно разместить 40 человек. Отдельно обращается внимание на то, что в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации, дети не смогут быстро покинуть школу. В завершение обеспокоенные родители попросили власти построить еще одну школу на территории микрорайона.

14 сентября власти ответили на жалобу и прокомментировали ситуацию в телеграм-канале и инстаграме администрации Краснодара. В пресс-службе рассказали, что по информации департамента образования, в школе № 102 есть 21 пожарный выход, а сотрудники и учащиеся регулярно проводят тренировки на случай ЧС. В департаменте также объяснили, что размеры классов позволяют осуществлять рассадку учащихся без нарушений нормативных требований и занятия проходят в две смены.

В пресс-службе ответили и по поводу нехватки школ — в марте в районе улицы Командорской началось строительство школы на 1 тыс. 550 мест. Завершить работы планируют в конце 2022 — начале 2023 года. По улице Батуринской проектируется школа на 1 тыс. 550 мест. После разработки проекта его направят в администрацию Краснодарского края для получения финансирования на строительство.