Краснодарцы проголосовали против выделенной полосы на улице Ставропольской

Краснодарский край

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Всего в голосовании приняли участие 1 тыс. 306 человек, а против проголосовал 901 краснодарец

Напомним, в конце августа губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести голосование среди жителей Краснодара о том, нужна ли по улице Ставропольской выделенная полоса для общественного транспорта. Опрос стартовал 20 августа и закончился 10 сентября.

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11 сентября в администрации Краснодара сообщили о результатах голосования. В опросе приняли участие 1 тыс. 306 человек. Большинство краснодарцев (901 человек) проголосовало против введения выделенки на этом участке улицы. 

Специалисты дептранспорта завершают математическое моделирование и исследования о результативности выделенной полосы на улице Ставропольской. 

Как писали Юга.ру, на улице Северной также хотят вернуть выделенную полосу от Красноармейской до Школьной (в обоих направлениях). Подобный эксперимент проводили в городе в 2014 году. Через три дня после создания полосы «А» ее поручил убрать губернатор Кубани Александр Ткачев из-за сильных заторов.

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