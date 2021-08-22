На улице Ставропольской может появиться выделенная полоса. Если краснодарцы не будут против
Жители Краснодара до 10 сентября могут поделиться мнением, нужна ли по улице Ставропольской полоса «А»
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести голосование среди жителей Краснодара о том, нужна ли по улице Ставропольской выделенная полоса для общественного транспорта. Об этом стало известно на общественном Градостроительном совете, сообщили 21 августа в пресс-службе мэрии Краснодара.
Опрос на портале Госуслуг стартовал 20 августа и продлится до 10 сентября. Ссылку на голосование опубликовали на сайте городской администрации. Принять участие в опросе могут горожане, у которых есть учетная запись на госуслугах. После завершения опроса чиновники пообещали опубликовать результаты, по итогам которых станет ясно, введут ли выделенку на Ставропольской.
В пресс-службе добавили, что с 12 августа в Краснодаре по маршруту № 13 курсирует троллейбус, на бортах которого размещены надписи «По выделенной полосе — быстрее!» и «Общественный транспорт без пробок». На линии работают пять троллейбусов, они ходят по улице Северной.
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Как писали Юга.ру, на улице Северной также хотят вернуть выделенную полосу от Красноармейской до Школьной (в обоих направлениях). Подобный эксперимент проводили в городе в 2014 году. Через три дня после создания полосы «А» ее поручил убрать губернатор Кубани Александр Ткачев из-за сильных заторов.
В 2021 году выделенные полосы для общественного транспорта введут в Краснодаре на следующих участках:
- улица Атарбекова — от Тургенева до Герцена (в обоих направлениях);
- улица Тургенева — от Стахановской до Атарбекова (при движении к улице Северной);
- улица Тургенева — от Атарбекова до Северной (в обоих направлениях).
Сейчас в городе больше 20 км выделенок. Так, автобусы, троллейбусы и маршрутные такси едут, минуя основной поток машин, по улицам Мира, Октябрьской, Ставропольской и другим.