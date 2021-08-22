Жители Краснодара до 10 сентября могут поделиться мнением, нужна ли по улице Ставропольской полоса «А»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести голосование среди жителей Краснодара о том, нужна ли по улице Ставропольской выделенная полоса для общественного транспорта. Об этом стало известно на общественном Градостроительном совете, сообщили 21 августа в пресс-службе мэрии Краснодара.

Опрос на портале Госуслуг стартовал 20 августа и продлится до 10 сентября . Ссылку на голосование опубликовали на сайте городской администрации. Принять участие в опросе могут горожане, у которых есть учетная запись на госуслугах. После завершения опроса чиновники пообещали опубликовать результаты, по итогам которых станет ясно, введут ли выделенку на Ставропольской.

В пресс-службе добавили, что с 12 августа в Краснодаре по маршруту № 13 курсирует троллейбус, на бортах которого размещены надписи «По выделенной полосе — быстрее!» и «Общественный транспорт без пробок». На линии работают пять троллейбусов, они ходят по улице Северной.