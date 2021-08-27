Путину, Бастрыкину, Зорькину. СМИ обратились к руководству страны
27 августа независимые СМИ опубликовали обращение к российским властям — оно напоминает о необходимости соблюдать закон о СМИ, не препятствовать работе журналистов и прекратить включать издания и редакторов в списки «иноагентов» и «нежелательных организаций»
В чем смысл обращения? Профсоюз журналистов и работников СМИ, несколько независимых (не аффилированных с государством и самостоятельно определяющих свою редакционную политику, тон высказываний и принципы отбора инфоповодов) изданий и журналистов опубликовали обращение к высшему руководству страны. В тексте перечисляются примеры включения изданий и отдельных редакторов и журналистов в реестры иноагентов.
Так, например, в апреле 2021 года на «Радио Свобода», которое ранее Минюст включил в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, составили 390 протоколов об отсутствии соответствующей маркировки на публикациях и вынесли постановления о штрафах на 71,5 млн рублей (позже эта сумма выросла до 230 млн рублей). После этого сотрудники радиостанции начали покидать страну.
Только за 2021 год иноагентами признали «Медузу», телеканал «Дождь», «VTimes», «Проект», «The Insider» и «Важные истории». А в августе заблокировали сайты «Открытых медиа», «МБХ Медиа» и «Правозащиты Открытки».
Отмечается, что все это происходит на фоне избиения журналистов на митингах, попыток приравнять их к участникам акций протеста и многократного продления ареста бывшему корреспонденту «Коммерсанта» Ивану Сафронову по делу о госизмене (его заключили под стражу 7 июля 2020 года, а доказательства его вины по-прежнему не представлены).
«Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать», — говорится в письме.
Журналисты требуют отказаться от практики включения СМИ и их сотрудников в реестры иноагентов и нежелательных организаций; прекратить фиктивные административные и уголовные дела; соблюдать закон о СМИ и не препятствовать законной профессиональной деятельности журналистов.
Письмо появилось на сайтах «Медузы», «Новой газеты», «Дождя», «Эхо Москвы», «The Village», «7x7», и в телеграме Ксении Собчак. Forbes опубликовал обращение редакции с тем же посылом.
Редакция Юга.ру присоединяется к требованию соблюдать закон о СМИ и не препятствовать работе журналистов. Мы считаем свободу слова и информации высшей ценностью современного человека. Мы полностью солидарны с коллегами и уверены, что любые формы ограничения работы и давления на журналистов недопустимы в цивилизованном государстве.
Что такое статус иноагента? Закон о СМИ-иноагентах президент РФ Владимир Путин подписал в 2019 году. Согласно закону, издания, получающие иностранное финансирование или распространяющие материалы, созданные иностранными СМИ, могут быть признаны иноагентами. Основанием для включения в реестр может стать даже пожертвование частного лица, находящегося в другой стране, или обычный рекламный контракт с зарубежной организацией (рекламные и партнерские публикации не влияют на редакционную политику).
После признания СМИ иноагентом издание обязано крупным шрифтом ставить пометку на все публикации о том, что «сообщение распространено иноагентом». Это влечет за собой ряд негативных последний для СМИ, например, отказ рекламодателей от издания.
Согласно закону, СМИ-иноагенты обязаны не реже, чем раз в полгода предоставлять отчет о финансовой деятельности, а физические лица, признанные иноагентами, должны указывать наличие статуса при обращении в госорганы, общественные объединения и образовательные организации.
Все, кто признаны иноагентами, должны зарегистрировать юрлицо в течение месяца после включения в реестр. После регистрации об этом нужно уведомить Минюст.
Человек, имеющий статус иноагента, должен маркировать не только все свои опубликованные материалы, но и посты в соцсетях и даже сообщения в чатах.
При упоминании и цитировании изданий или людей, признанных иноагентами, необходимо это упоминать.
Кроме того, такой статус ограничивает деятельность СМИ в распространении материалов. Например, их могут не допустить к освещению выборов.
За нарушение правил грозит административная и уголовная ответственность.
В России существуют несколько перечней с организациями, СМИ и журналистам, которые являются иноагентами, нежелательными, признаны террористическими или экстремистскими:
Как отреагировал Кремль? В эфире радио «Маяк» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращение журналистов заслуживает внимания, но он не согласен с некоторыми формулировками.
«Там действительно достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой «преследование», речь идёт о примирении положений закона. Там содержится требование, мы считаем, что это не совсем верная риторика», — сказал Песков.
Он отметил, что подобный закон (об иноагентах) должен быть в стране, так как происходят вмешательства во внутриполитические дела страны извне:
«Другое дело в постановке вопроса о том, что представителям цеха кажется несовершенным правоприменение закона, это должно конструктивно обсуждаться и в первую очередь внутри самого цеха, затем уже с законодателями и представителями исполнительной власти», — добавил пресс-секретарь президента.