Путину, Бастрыкину, Зорькину. СМИ обратились к руководству страны

27 августа независимые СМИ опубликовали обращение к российским властям — оно напоминает о необходимости соблюдать закон о СМИ, не препятствовать работе журналистов и прекратить включать издания и редакторов в списки «иноагентов» и «нежелательных организаций»

В чем смысл обращения? Профсоюз журналистов и работников СМИ, несколько независимых (не аффилированных с государством и самостоятельно определяющих свою редакционную политику, тон высказываний и принципы отбора инфоповодов) изданий и журналистов опубликовали обращение к высшему руководству страны. В тексте перечисляются примеры включения изданий и отдельных редакторов и журналистов в реестры иноагентов.

Так, например, в апреле 2021 года на «Радио Свобода», которое ранее Минюст включил в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, составили 390 протоколов об отсутствии соответствующей маркировки на публикациях и вынесли постановления о штрафах на 71,5 млн рублей (позже эта сумма выросла до 230 млн рублей). После этого сотрудники радиостанции начали покидать страну.

Только за 2021 год иноагентами признали «Медузу», телеканал «Дождь», «VTimes», «Проект», «The Insider» и «Важные истории». А в августе заблокировали сайты «Открытых медиа», «МБХ Медиа» и «Правозащиты Открытки».

Отмечается, что все это происходит на фоне избиения журналистов на митингах, попыток приравнять их к участникам акций протеста и многократного продления ареста бывшему корреспонденту «Коммерсанта» Ивану Сафронову по делу о госизмене (его заключили под стражу 7 июля 2020 года, а доказательства его вины по-прежнему не представлены).

«Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать», — говорится в письме.

Журналисты требуют отказаться от практики включения СМИ и их сотрудников в реестры иноагентов и нежелательных организаций; прекратить фиктивные административные и уголовные дела; соблюдать закон о СМИ и не препятствовать законной профессиональной деятельности журналистов.

Письмо появилось на сайтах «Медузы», «Новой газеты», «Дождя», «Эхо Москвы», «The Village», «7x7», и в телеграме Ксении Собчак. Forbes опубликовал обращение редакции с тем же посылом.

Редакция Юга.ру присоединяется к требованию соблюдать закон о СМИ и не препятствовать работе журналистов. Мы считаем свободу слова и информации высшей ценностью современного человека. Мы полностью солидарны с коллегами и уверены, что любые формы ограничения работы и давления на журналистов недопустимы в цивилизованном государстве.