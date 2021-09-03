В Краснодаре спасли симпатичного кота
В Краснодаре 2 сентября спасатели достали с балкона застрявшего кота
На улице Селезнева, 142 в Краснодаре 2 сентября спасателям муниципальной службы спасения пришлось доставать кота.
«Симпатичный кот забрался на балкон и не мог самостоятельно слезть», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Домашнего питомца в целости и сохранности передали хозяевам.
Юга.ру регулярно пишут о спасенных животных. В феврале в Мостовском районе спасли собаку, которая около недели провела на острове посреди реки, в апреле в Новороссийске вытащили из трубы котенка, а совсем недавно спасли овечку, которая провалилась в яму с водой.
А те, кто еще не обзавелись домашними питомцами, могут купить кота-атеиста, православного кота или кота-мусульманина.