В Краснодаре спасли симпатичного кота

«Симпатичный кот забрался на балкон и не мог самостоятельно слезть», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Юга.ру регулярно пишут о спасенных животных. В феврале в Мостовском районе спасли собаку, которая около недели провела на острове посреди реки, в апреле в Новороссийске вытащили из трубы котенка, а совсем недавно спасли овечку, которая провалилась в яму с водой.

А те, кто еще не обзавелись домашними питомцами, могут купить кота-атеиста, православного кота или кота-мусульманина.