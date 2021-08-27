В Новороссийске спасли овечку, которая провалилась в яму с водой

Краснодарский край

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Ночью 26 августа сотрудники МЧС в поселке Цемдолина помогли животному выбраться из воды

В ночь на 26 августа в поселке Цемдолина под Новороссийском овца провалилась в колодец с водой и не смогла выбраться. Хозяин обратился в МЧС и специалисты провели спасательную операцию, чтобы помочь животному.

О том, как спасали овечку, в своем инстаграме рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. Весь процесс также засняли на видео. На кадрах темная овечка стоит в воде, но сотрудник МЧС помогает ей выбраться при помощи деревянных досок. После спасения животное вернули хозяину.

Напомним, в мае в Армавире спасатели помогли собаке, которая провалилась в колодец и не смогла выбраться. А в апреле в Новороссийске из ливневки достали кота, который просидел там почти неделю. 

Животные Новороссийск Спасение

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