В Новороссийске спасли овечку, которая провалилась в яму с водой
Ночью 26 августа сотрудники МЧС в поселке Цемдолина помогли животному выбраться из воды
В ночь на 26 августа в поселке Цемдолина под Новороссийском овца провалилась в колодец с водой и не смогла выбраться. Хозяин обратился в МЧС и специалисты провели спасательную операцию, чтобы помочь животному.
О том, как спасали овечку, в своем инстаграме рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. Весь процесс также засняли на видео. На кадрах темная овечка стоит в воде, но сотрудник МЧС помогает ей выбраться при помощи деревянных досок. После спасения животное вернули хозяину.
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