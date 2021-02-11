На Кубани спасли собаку, которая около недели провела на острове посреди реки

В Мостовском районе 11 февраля спасатели помогли собаке, которая не могла переплыть реку

Житель поселка Псебай прогуливался и заметил овчарку на острове посреди реки Малая Лаба. У собаки не получалось вернуться на берег, поэтому мужчина обратился за помощью к спасателям.

Прибывшие на место специалисты отряда «Кубань-СПАС» использовали альпинистскую веревку и транспортировали овчарку с острова на берег реки. Животное не пострадало во время операции.

Очевидцы рассказали спасателям, что собака находилась на острове около недели.

«Не исключено, что животное оказалось в ловушке из-за резкого подъема уровня горной реки», — предположили в инстаграме отряда 11 февраля.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2020 года в Отрадненском районе собака провалилась в трехметровый котлован. А в декабре в Новороссийске спасатели достали пса из пожарного водоема с помощью альпинистского снаряжения.