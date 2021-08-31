В Краснодаре продают кота-атеиста за 1 млн рублей

На сайте Avito появилось объявление о продаже краснодарского кота, для которого «мы все — биомасса, приносящая питание»

Кота-атеиста за миллион рублей продают на сайте Avito в Краснодаре. Автор объявления уверяет, что после покупки питомца «жизнь 100% изменится на до 1 млн и после 1 млн».

Владелец написал, что кот не соблюдает никаких правил, не верит ни во что и ни в кого. Домашний любимец отрицает даже существование людей. Для него мы все «биомасса, приносящая питание».