В Краснодаре продают кота-атеиста за 1 млн рублей
На сайте Avito появилось объявление о продаже краснодарского кота, для которого «мы все — биомасса, приносящая питание»
Кота-атеиста за миллион рублей продают на сайте Avito в Краснодаре. Автор объявления уверяет, что после покупки питомца «жизнь 100% изменится на до 1 млн и после 1 млн».
Владелец написал, что кот не соблюдает никаких правил, не верит ни во что и ни в кого. Домашний любимец отрицает даже существование людей. Для него мы все «биомасса, приносящая питание».
Из особенностей — кот всегда спит на животе, чтобы «ценности» были у прохладного пола. Из плюсов продавец отмечает, что из шерсти кота можно собрать второго.
Как писали Юга.ру, это не первый дорогостоящий кот. В 2020 году в Новороссийске за 20 млн продавали кошку-целительницу. Она сама попросила хозяина о продаже.