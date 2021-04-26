В Новороссийске спасатели вытащили провалившегося в трубу котенка
В Новороссийске 25 апреля спасатели по просьбе детей вытащили из трубы провалившегося котенка
Происшествие случилость в станице Раевской 25 апреля. К спасателям обратились дети, которые рассказали, что в торчащую из земли трубу провалился котенок. Ему нужна помощь, а достать его сами дети не смогут.
Глубина трубы, в которую провалилось животное — около двух метров. Доставали котенка сотрудники спасательной службы удавкой, которую сделали из подручных средств. После окончания спасательной операци трубу закрыли, об этом написал в своем инстаграме начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
Как писали Юга.ру, в начале апреля кота спасали в Краснодаре. Тогда животное застряло в окне и прохожие с помощью строительных лесов затолкали животное обратно в квартиру.