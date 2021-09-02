Академия ФК «Краснодар» впервые в истории приняла девочек на учебу

Напомним, Академия ФК «Краснодар» открылась в 2010 году. Там воспитанники учатся не только играть в футбол, но и осваивают общеобразовательную программу. Юга.ру публиковали подробный материал о том, как как устроена жизнь в школе-интернате. Раньше там занимались только мальчики.

В 2018 году в базовой школе клубной академии стартовал экспериментальный набор девочек. Тогда набирали только одну группу в возрасте семи лет. В апреле 2021 года объявили о первом наборе девочек 11-12 лет для занятий футболом в филиалах базовой школы.

1 сентября для воспитанников Академии ФК «Краснодар» прозвенел первый звонок. В этом году порог школы переступили мальчики 2009 года рождения и девочки 12-17 лет, сообщили в пресс-службе ФК.

Как уточнили в соцсетях Академии, в интернате впервые в истории за парты сядут 32 школьницы. Они будут учиться во всех шести параллелях — с 6 по 11 классы.