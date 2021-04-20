ФК «Краснодар» научит девочек играть в футбол

Краснодарский край

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Академия ФК «Краснодар» 19 апреля объявила о первом отборе девочек

Напомним, в 2018 году в базовой школе клубной академии стартовал экспериментальный набор девочек. Тогда набирали только одну группу в возрасте семи лет.

Накануне в пресс-службе футбольного клуба объявили о первом наборе девочек 11-12 лет. Тренировки начнутся в мае и будут проходить в филиалах базовой школы.

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Для участия в просмотре нужна копия свидетельства о рождении, медицинское заключение о допуске к занятиям футболом, справку с датой о прохождении ЭКГ и справка об эпидокружении. Подробную информацию можно узнать у кураторов филиалов. Их телефоны опубликованы на сайте ФК «Краснодар».

Как писали Юга.ру, в феврале 2020 года стало известно, что власти Кубани и руководство ФК «Краснодар» договорились о создании команды по женскому футболу. В июне клуб представил состав женской команды и специалистов, которые будут тренировать девушек.

Академия ФК «Краснодар» Дети ЖФК «Краснодар» Краснодар Футбол

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