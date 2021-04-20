ФК «Краснодар» научит девочек играть в футбол

Напомним, в 2018 году в базовой школе клубной академии стартовал экспериментальный набор девочек. Тогда набирали только одну группу в возрасте семи лет.

Накануне в пресс-службе футбольного клуба объявили о первом наборе девочек 11-12 лет. Тренировки начнутся в мае и будут проходить в филиалах базовой школы.