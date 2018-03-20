ФК «Краснодар» начнет учить девочек футболу
Осенью 2018 года Академия футбольного клуба «Краснодар» начнет обучение девочек
В сентябре в базовой школе клубной академии стартует экспериментальный набор девочек. Занятия будут проходить в манежах Краснодара.
В каждом манеже начнет тренироваться одна группа, в составе которой будут только девочки в возрасте семи лет, отметили в пресс-службе клуба.
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Как сообщали Юга.ру, в 2018 году в Краснодаре планируется открыть два новых манежа.
Сейчас в краевом центре работает 21 комплекс академии.
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