ФК «Краснодар» начнет учить девочек футболу

Осенью 2018 года Академия футбольного клуба «Краснодар» начнет обучение девочек

В сентябре в базовой школе клубной академии стартует экспериментальный набор девочек. Занятия будут проходить в манежах Краснодара.

В каждом манеже начнет тренироваться одна группа, в составе которой будут только девочки в возрасте семи лет, отметили в пресс-службе клуба.