ФК «Краснодар» начнет учить девочек футболу

Краснодарский край

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Осенью 2018 года Академия футбольного клуба «Краснодар» начнет обучение девочек

В сентябре в базовой школе клубной академии стартует экспериментальный набор девочек. Занятия будут проходить в манежах Краснодара.

В каждом манеже начнет тренироваться одна группа, в составе которой будут только девочки в возрасте семи лет, отметили в пресс-службе клуба.

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Как сообщали Юга.ру, в 2018 году в Краснодаре планируется открыть два новых манежа.

Сейчас в краевом центре работает 21 комплекс академии.

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