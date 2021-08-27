В Новороссийске ввели режим ЧС из-за торпеды

27 августа под Новороссийском ввели локальный режим ЧС из-за торпеды времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В Черном море в районе села Мысхако в 17-20 метрах от берега нашли 1,5-тонную немецкую торпеду времен войны. Она находится на глубине нескольких метров.

«Интерфакс» также сообщил, что в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю подтвердили информацию о снаряде. Там рассказали, что на береговой полосе выставлено оцепление, привлечено 12 человек, а море патрулируют два катера. Проведение работ по обезвреживанию запланировано на 31 августа.

В городе-герое до сих пор находят следы Великой Отечественной войны — например, снаряды и истребители. Как писали Юга.ру, в марте в Мысхако нашли авиабомбу. Прошлым летом на берегу Новороссийской бухты возле причала обнаружили два боеприпаса. А прошлой осенью в городе действовал режим ЧС из‑за найденного неподалеку от села Южная Озереевка снаряда.