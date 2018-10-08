В лесу под Новороссийском обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Возле Неберджаевского водохранилища в лесу нашли склад снарядов времен Великой Отечественной войны

В районе водохранилища во времена Второй мировой войны проходила «Голубая линия» — стратегический рубеж обороны немецких войск на Кубани. Там пограничники совместно с сотрудниками подразделений УФСБ и МВД края обнаружили схрон с действующими снарядами.