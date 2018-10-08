В лесу под Новороссийском обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Краснодарский край

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Возле Неберджаевского водохранилища в лесу нашли склад снарядов времен Великой Отечественной войны

В районе водохранилища во времена Второй мировой войны проходила «Голубая линия» — стратегический рубеж обороны немецких войск на Кубани. Там пограничники совместно с сотрудниками подразделений УФСБ и МВД края обнаружили схрон с действующими снарядами. 

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Саперы оцепили и обследовали территорию. Общая масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте составила более 130 килограммов.

Специалисты достали из земли 13 артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра и минометную мину калибра 83 миллиметра. Боеприпасы уничтожили на полигоне «Раевский», сообщает 8 октября пресс-служба ФСБ России по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, в Георгиевском городском округе Ставропольского края обезвредили гранатомет. 

Великая Отечественная война Новороссийск
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