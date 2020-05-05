Поисковики через 75 лет установили имя пилота из Адыгеи, погибшего при освобождении Новороссийска

«Обнаружив номер двигателя и запросив архивные данные, удалось выяснить имя летчика. Им оказался лейтенант Ромазан Исмаилович Совмен из аула Афипсип Тахтамукайского района. Также мы нашли и архивное фото. Там на переднем плане — самолет, который сейчас установлен в виде памятника в Новороссийске. На втором плане поднятая со дна часть истребителя Як-1 — почти полностью сохранилась одноместная кабина пилота», — рассказал Евгений Порфирьев.

Об этом 5 мая сообщил порталу заместитель руководителя поискового отряда Евгений Порфирьев. По его словам, в этом году к 75-летию Победы удалось найти сведения об истребителе Як-1. Он был поднят со дна Черного моря в акватории Цемесской бухты еще в 1973 году, а сейчас двигатель истребителя находится и музее на Малой земле в Новороссийске.

Из воспоминаний родственников погибшего пилота известно, что Ромазан Совмен учился в Ейском высшем военном авиационном ордена Ленина училище летчиков. 11.09.1943 года его самолет был сбит в районе города Новороссийска.

Евгений Порфирьев уточнил порталу Юга.ру, что за все время поисковой деятельности «Кубанский плацдарм» обнаружил и установил сведения о 359 самолетах времен Великой Отечественной войны. Глава Адыгеи отметил значимость поисковой деятельности и выразил благодарность поисковикам «Кубанского плацдарма» за сохранение памяти о павших советских воинах.

«Еще одно имя нашего земляка, отдавшего свою жизнь при обороне Малой земли, восстановлено поисковиками объединения «Кубанский плацдарм». Именно благодаря им два года назад удалось выяснить имена летчиков, принявших последний бой в небе над Ханской», — написал в инстаграм глава Адыгеи Мурат Кумпилов.



Ранее «Кубанский плацдарм» нашел в Адыгее самолет, который был подбит в бою с фашистами в октябре 1942 года. После проведенной в конце декабря 2017 года экспедиции поисковики установили имена пилотов и восстановили картину произошедшего в небе над Майкопом в 1942 году. Уже установлены родственники Михаила Снеговского, которые в 2018 году побывали в Адыгее. Представители поисковых и военно-патриотических движений Адыгеи и Краснодарского края предложили установить памятник на месте обнаружения самолета Пе-3.