На берегу Новороссийской бухты нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны

24 июля в пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю сообщили о находке в Новороссийске

Боеприпасы нашли на западном берегу Новороссийской бухты, у воды в районе причала № 64. Оттуда специалисты извлекли артиллерийский 152-мм снаряд и 45-мм зенитный снаряд. Масса взрывчатого вещества составила 6,4 кг в тротиловом эквиваленте.

Снаряды уничтожат на полигоне в станице Раевской под Новороссийском, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, в середине июля в Краснодаре нашли бомбу на территории строящегося жилого комплекса. А в начале июля стало известно, что сотрудники ФСб в Абрау-Дюрсо нашли у черных копателей снаряды и мины.