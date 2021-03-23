В Новороссийске ввели режим ЧС из-за авиабомбы

Краснодарский край

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Власти Новороссийска 22 марта ввели режим ЧС локального характера из-за найденного снаряда

Глава города Игорь Дяченко подписал постановление, согласно которому в селе Мысхако от памятника «Рубеж» вверх по бетонной дороге и на бездорожье за виноградниками с 10:00 22 марта действует режим ЧС. Документ опубликовали на сайте администрации Новороссийска.

В том районе во время поисковых работ обнаружили авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. В мероприятиях по ликвидации ЧС задействованы сотрудники администрации Новороссийска, МЧС, МВД и медики. Главе Южного района поручено при необходимости оповестить и частично эвакуировать население из опасной зоны.

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В городе-герое до сих пор находят следы Великой Отечественной войны — например, снаряды и истребители. Как писали Юга.ру, прошлым летом на берегу Новороссийской бухты возле причала обнаружили два боеприпаса. А осенью в городе действовал режим ЧС из-за найденного снаряда неподалеку от села Южная Озереевка.

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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за авиабомбы
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