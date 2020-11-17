В Новороссийске из-за авиабомбы ввели режим ЧС

Власти Новороссийска 16 ноября ввели режим ЧС локального характера из-за найденного снаряда

15 ноября в лесу неподалеку от села Южная Озереевка обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Он находился в 400 метрах от нефтепровода и недалеко от сооружений морского терминала, написала в своем инстаграме замглавы Новороссийска Наталья Майорова. Боеприпас весом около 250 кг пролежал в земле более 70 лет и оказался немецкой авиабомбой ФАБ-250. 16 ноября в городе ввели режим ЧС. Постановление о этом подписал глава Новороссийска Игорь Дяченко.

«В целях предотвращения чрезвычайной ситуации, нанесения материального ущерба жителям, для недопущения гибели граждан и предотвращения нанесения возможного ущерба гражданам, постановляю ввести режим ЧС», — говорится в документе. Начальник управления ГО и ЧС Новороссийска Игорь Васильев сообщил порталу Юга.ру, кто и когда обезвредит бомбу. «О находке нам сообщили поисковики. Эксперты признали боеприпас опасным. Авиабомба находится в грунте рядом с нефтепроводом «Тенгиз — Новороссийск». Из-за того, что существует опасность взрыва, был введен локальный режим ЧС. Мы ожидаем прибытия саперов из Ростова-на-Дону 19 ноября. Именно они примут решение, как устранить авиабомбу», — рассказал Игорь Васильев. Он добавил, что перед саперами стоит непростая задача: снаряд находится в 300 метрах от дороги и к нему невзможно приблизиться на транспорте.

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По словам Васильева, вблизи места, где нашли боеприпас, жилья нет и эвакуация людей не понадобилась. Однако неподалеку расположены административные здания, поэтому территорию, на которой находится авиабомба, круглосуточно охраняют полиция и спасатели.