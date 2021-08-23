В сентябре депутаты ЗСК обсудят развитие пляжей Краснодарского края

Юрий Бурлачко рассказал, какие проблемы кубанских пляжей собирается решить парламент

В сентябре на планерке депутаты Заксобрания Краснодарского края обсудят развитие пляжных территорий. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко объяснил, почему эта тема особенно важна в 2021 году. По данным ЗСК, протяженность благоустроенных пляжей в Краснодарском крае составляет более 113 км. При этом они могут вместить одновременно более 630 тыс. отдыхающих. На учете в Госинспекции по маломерным судам состоит 550 пляжей на Азово-Черноморском побережье и в степной зоне.

Как отметил Бурлачко, этим летом ущерб краю нанесла не только пандемия, но и погода: из-за проливных дождей населенные пункты и курортные территории оказались в зоне подтопления. В шести муниципалитетах введен режим ЧС, пострадали курорты Туапсинского района, Сочи, Анапы. В разгар сезона вода смыла дома, дороги и пляжи. По поручению Вениамина Кондратьева для помощи пострадавшим на местах организовали оперативные штабы. В них вошли и депутаты ЗСК. Штабы ликвидировали последствия наводнения, в том числе расчищали пляжи. Ежегодное размытие приводит к разрушению береговой полосы. Одна из проблем, которым уделят время на совещании, — сокращение пляжных территорий. Председатель ЗСК подчеркнул, что решение требует системного подхода и значительного финансирования, привлечения средств из федерального бюджета.

Парламентарии уже пытаются смягчить проблему. В рамках краевой госпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» краевое министерство курортов в 2020 году направило в Ростуризм свои предложения. Они включают разработку единого механизма реализации бюджетных инвестиций для строительства берегозащитных объектов и восстановления пляжей. Для реализации подпрограммы «Туризм» уже привлекли федеральные средства и выполнили большой объем работ: например, в прошлом году в Новороссийске создали защиту от волнового воздействия для набережной имени адмирала Серебрякова и участка улицы Черняховского на выходе к морю. Протяженность объекта — 715 метров. Так как пляжный отдых пользуется наибольшим спросом на Кубани, за состоянием пляжей следит комитет ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма. Комитет контролирует подготовку пляжей к сезону, соблюдение экологических норм. В этом году международную эконаграду «Голубой флаг» получили 33 сочинских пляжа.