Председатель ЗСК рассказал, как на Кубани поддерживают инвесторов
Юрий Бурлачко рассказал, как в регионе развивают инвестиционную деятельность
Юрий Бурлачко подчеркнул, что Краснодарский край пострадал из-за отмены Российского инвестиционного форума. Но поучаствовал в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), чтобы наверстать упущенное.
«Надежды оправдались — Кубань заключила 22 инвестиционных соглашения. Это на 10% больше, чем в 2019 году. Капиталовложения по ним составят почти 162 млрд рублей», — отметил Юрий Бурлачко.
Также он рассказал, что с реализацией соглашений в крае появится 7,7 тыс. рабочих мест.
Большая часть документов касается развития промышленности.
На ПМЭФ регион представил итоги реализации инвестпроектов в 2020 году. Председатель ЗСК отметил, что федеральная и региональная власть своевременно приняли меры, чтобы сгладить последствия пандемии для бизнеса. Результаты этой работы высоко оценили на форуме: в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов страны за 2020 год Краснодарский край оказался на 7 месте.
«Наш край привлекателен для инвесторов. Но это не значит, что можно расслабиться. Мы должны держать марку и показывать свою заинтересованность в новых игроках, иначе инвесторы отдадут предпочтение другим субъектам», — поделился Бурлачко.
Он также перечислил нормативные правовые акты, которые приняли в региональном заксобрании для поддержки инвестиционной привлекательности края. И добавил, что в регионе помимо правовой базы для малого и среднего бизнеса создана инфраструктура: предпринимателям доступно около 50 форм господдержки, включая субсидии, гранты, займы и льготы.