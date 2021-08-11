Председатель ЗСК рассказал, как на Кубани поддерживают инвесторов

Юрий Бурлачко рассказал, как в регионе развивают инвестиционную деятельность

Юрий Бурлачко подчеркнул, что Краснодарский край пострадал из-за отмены Российского инвестиционного форума. Но поучаствовал в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), чтобы наверстать упущенное.

«Надежды оправдались — Кубань заключила 22 инвестиционных соглашения. Это на 10% больше, чем в 2019 году. Капиталовложения по ним составят почти 162 млрд рублей», — отметил Юрий Бурлачко.

Также он рассказал, что с реализацией соглашений в крае появится 7,7 тыс. рабочих мест.