Председатель ЗСК рассказал, как развивается туризм в Краснодарском крае

Председатель Заксобрания Краснодарского края рассказал, как развивается санаторно-курортный комплекс

В большом интервью «Комсомольской правде» Юрий Бурлачко поделился итогами 2020 года для туристической отрасли, рассказал, как на нее влияет пандемия и как ЗСК поддерживает туробъекты. Бурлачко отметил, что туризм — один из приоритетов ЗСК: эта отрасль составляет значительную часть краевого бюджета и обеспечивает работой сотни тысяч людей. В прошлом году из-за пандемии отрасль недополучила около 11 млрд рублей. Сильнее всего пострадали детские лагеря.

Читайте также: В Заксобрании Краснодарского края обсудили итоги борьбы с коронавирусом в 2020 году

Но пандемия еще и открыла открыла возможности для развития внутреннего туризма. Даже в нелегком 2020 году он принес краю 8,8 млрд рублей. Курорты Кубани тогда посетило 12 млн туристов. Сейчас на Кубани действует более 10 тыс. отелей, курортов, санаториев и пансионатов — их мощность позволяет принимать до 600 тыс. гостей одновременно. При этом большая роль отводится оздоровительным учреждениям. В регионе есть 5 бальнеологических лечебниц, 102 бальнеологических и 95 грязевых отделений, 56 питьевых бюветов с минеральной водой. Руководитель парламента выделил направления, которым нужно особое внимание всех уровней власти: развивать инфраструктуру курортных территорий;

благоустраивать пляжи;

выводить санаторно-курортные услуги на уровень конкурентоспособности;

популяризировать объекты турпоказа и экскурсионные маршруты;

обеспечивать безопасность отдыхающих в условиях пандемии, на водных объектах, пожарную и антитеррористическую безопасность. «Мы ввели налоговые льготы, субсидированные авиарейсы, приостановили курортные сборы с отдыхающих, выделили бюджет на благоустройство объектов и организацию событий, возмещаем затраты на подготовку к сезону, заключаем договоры с инвесторами», — Бурлачко рассказал, как именно власть поддерживает туркластер.