Председатель ЗСК рассказал, как развивается туризм в Краснодарском крае
Председатель Заксобрания Краснодарского края рассказал, как развивается санаторно-курортный комплекс
В большом интервью «Комсомольской правде» Юрий Бурлачко поделился итогами 2020 года для туристической отрасли, рассказал, как на нее влияет пандемия и как ЗСК поддерживает туробъекты.
Бурлачко отметил, что туризм — один из приоритетов ЗСК: эта отрасль составляет значительную часть краевого бюджета и обеспечивает работой сотни тысяч людей. В прошлом году из-за пандемии отрасль недополучила около 11 млрд рублей. Сильнее всего пострадали детские лагеря.
Но пандемия еще и открыла открыла возможности для развития внутреннего туризма. Даже в нелегком 2020 году он принес краю 8,8 млрд рублей. Курорты Кубани тогда посетило 12 млн туристов.
Сейчас на Кубани действует более 10 тыс. отелей, курортов, санаториев и пансионатов — их мощность позволяет принимать до 600 тыс. гостей одновременно. При этом большая роль отводится оздоровительным учреждениям. В регионе есть 5 бальнеологических лечебниц, 102 бальнеологических и 95 грязевых отделений, 56 питьевых бюветов с минеральной водой.
Руководитель парламента выделил направления, которым нужно особое внимание всех уровней власти:
- развивать инфраструктуру курортных территорий;
- благоустраивать пляжи;
- выводить санаторно-курортные услуги на уровень конкурентоспособности;
- популяризировать объекты турпоказа и экскурсионные маршруты;
- обеспечивать безопасность отдыхающих в условиях пандемии, на водных объектах, пожарную и антитеррористическую безопасность.
«Мы ввели налоговые льготы, субсидированные авиарейсы, приостановили курортные сборы с отдыхающих, выделили бюджет на благоустройство объектов и организацию событий, возмещаем затраты на подготовку к сезону, заключаем договоры с инвесторами», — Бурлачко рассказал, как именно власть поддерживает туркластер.
Также он подчеркнул оправданность новых правил заселения в отели.
«Решение губернатора учитывает все рекомендации Роспотребнадзора в эпоху пандемии. Понимать это и соблюдать требования безопасности должны все гости края», — заключил Бурлачко.