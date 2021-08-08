В Новороссийске смерч вышел на берег и разрушил пляж
8 августа в Новороссийске засняли минимум три смерча в море. Два из них вышли на берег и разрушили постройки на пляже
По данным гидрометцентра Кубани, с 7 и до 10 августа в регионе действует штормовое предупреждение. В крае прогнозируется сильный дождь, грозы, град, шквалистое усиление ветра.
На реках юго-восточной части края — в Отрадненском, Курганинском, Мостовском, Лабинском, Апшеронском и Белореченском районах — и реках черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды. Также на побережье спрогнозировали смерчи.
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Юга.ру писали, что из-за грозы и сильного ветра девять самолетов не смогли приземлиться ночью в аэропорту Сочи и были отправлены на запасные аэродромы.
Днем 8 августа отдыхающие засняли в Новороссийске на пляже села Широкая Балка сразу три смерча над морем, сообщил «Типичный Краснодар».
Один из вихрей вышел на берег, поднял в воздух катамаран и снес крышу пункта с рекламой дайвинга. На кадрах видно, как за зданием пытается спрятаться от смерча мужчина.
На других кадрах из Широкой балки смерч прошел мимо туристического корабля и вышел к пирсу, подняв в воздух деревянные навесы. Подборку видео опубликовал телеграм-канал «ЧП Краснодар».
Судя по тому, что в первом случае рядом с вихрем в море не было корабля, можно предположить, что сегодня на поселок дважды обрушилась стихия. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пострадавших нет.