В Темрюкском районе сель сошел на пляж и автокемпинг

13 августа в Темрюкском районе на побережье Азовского моря из-за непогоды произошел сход селей

Юга.ру писали, что на Кубань обрушился мезоциклон с сильными ливнями. Ночью подтопило Анапу, Новороссийск, Ейск, Темрюк и Славянск-на-Кубани. В нескольких районах Кубани ввели режим ЧС.

В Темрюкском районе из-за осадков ограничено движение на федеральной автодороге А290 Новороссийск — Керчь. Также в результате подтоплений закрыли две трассы в муниципалитете. В районе действует режим ЧС.

13 августа в инстаграме «Темрюк инфо» сообщили, что сель сошел на пляж поселка Кучугуры. На кадрах, которые прислал очевидец, видно разрушенные постройки на берегу Азовского моря.