В Темрюкском районе сель сошел на пляж и автокемпинг
13 августа в Темрюкском районе на побережье Азовского моря из-за непогоды произошел сход селей
Юга.ру писали, что на Кубань обрушился мезоциклон с сильными ливнями. Ночью подтопило Анапу, Новороссийск, Ейск, Темрюк и Славянск-на-Кубани. В нескольких районах Кубани ввели режим ЧС.
В Темрюкском районе из-за осадков ограничено движение на федеральной автодороге А290 Новороссийск — Керчь. Также в результате подтоплений закрыли две трассы в муниципалитете. В районе действует режим ЧС.
13 августа в инстаграме «Темрюк инфо» сообщили, что сель сошел на пляж поселка Кучугуры. На кадрах, которые прислал очевидец, видно разрушенные постройки на берегу Азовского моря.
Еще один сель сошел в поселке Пересыпь, это в порядка 15 км от Кучугур. Там пострадал автокемпинг «Подмаячный». Грязевые массы засыпали дорогу и автомобили отдыхающих.
В пресс-службе МЧС Кубани уточнили, что погибших и пострадавших нет. Для трех автомобилей был заблокирован проезд, но им оказали помощь. На месте работали четыре спасателя и одна спецмашина.