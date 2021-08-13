В Темрюкском районе сель сошел на пляж и автокемпинг

Краснодарский край

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13 августа в Темрюкском районе на побережье Азовского моря из-за непогоды произошел сход селей

Юга.ру писали, что на Кубань обрушился мезоциклон с сильными ливнями. Ночью подтопило Анапу, Новороссийск, Ейск, Темрюк и Славянск-на-Кубани. В нескольких районах Кубани ввели режим ЧС.

В Темрюкском районе из-за осадков ограничено движение на федеральной автодороге А290 Новороссийск — Керчь. Также в результате подтоплений закрыли две трассы в муниципалитете. В районе действует режим ЧС.

13 августа в инстаграме «Темрюк инфо» сообщили, что сель сошел на пляж поселка Кучугуры. На кадрах, которые прислал очевидец, видно разрушенные постройки на берегу Азовского моря. 

Еще один сель сошел в поселке Пересыпь, это в порядка 15 км от Кучугур. Там пострадал автокемпинг «Подмаячный». Грязевые массы засыпали дорогу и автомобили отдыхающих. 

В пресс-службе МЧС Кубани уточнили, что погибших и пострадавших нет. Для трех автомобилей был заблокирован проезд, но им оказали помощь. На месте работали четыре спасателя и одна спецмашина.

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