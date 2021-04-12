В Краснодаре в 2021 году сделают еще 5 выделенных полос общественного транспорта
Власти Краснодара 12 апреля рассказали о планах ввести выделенные полосы для общественного транспорта в Фестивальном микрорайоне
В Краснодаре действует больше 20 км выделенных полос для общественного транспорта. Так, автобусы, троллейбусы и маршрутные такси едут, минуя основной поток машин, по улицам Мира, Октябрьской, Ставропольской и других. В ноябре 2020 года в мэрии заявили о планах ввести еще несколько участков выделенных полос.
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В Высшей школе экономики разработали предложение еще для трех участков улиц. Специалисты ВШЭ сделали вывод на основе математического моделирования трафика, подсчитав, сколько людей за час может перевезти общественный транспорт.
12 апреля в администрации города объявили, что выделенные полосы в этом году сделают на пяти участках улиц:
- улица Атарбекова — от Тургенева до Герцена в обоих направлениях;
- улица Тургенева — от Стахановской до Атарбекова;
- улица Тургенева — от Атарбекова до Северной в обоих направлениях;
Общая протяженность выделенных полос составит около 12 км, сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, выделенные полосы общественного транспорта вновь появились на дорогах Краснодара в 2019 году. Власти региона не возвращались к этой идее пять лет — после того как в октябре 2014 года на улице Северной сделали выделенку, но через три дня губернатор Кубани Александр Ткачев поручил убрать ее из-за того, что на дороге образовались сильные заторы.