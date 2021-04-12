В Краснодаре в 2021 году сделают еще 5 выделенных полос общественного транспорта

Власти Краснодара 12 апреля рассказали о планах ввести выделенные полосы для общественного транспорта в Фестивальном микрорайоне

В Краснодаре действует больше 20 км выделенных полос для общественного транспорта. Так, автобусы, троллейбусы и маршрутные такси едут, минуя основной поток машин, по улицам Мира, Октябрьской, Ставропольской и других. В ноябре 2020 года в мэрии заявили о планах ввести еще несколько участков выделенных полос.

В Высшей школе экономики разработали предложение еще для трех участков улиц. Специалисты ВШЭ сделали вывод на основе математического моделирования трафика, подсчитав, сколько людей за час может перевезти общественный транспорт.

12 апреля в администрации города объявили, что выделенные полосы в этом году сделают на пяти участках улиц:

улица Атарбекова — от Тургенева до Герцена в обоих направлениях;

улица Тургенева — от Стахановской до Атарбекова;

улица Тургенева — от Атарбекова до Северной в обоих направлениях;

Общая протяженность выделенных полос составит около 12 км, сообщили в пресс-службе мэрии.