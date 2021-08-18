Алексей Чернов покинул пост министра спорта Кубани, но не покинул краевую администрацию

18 августа в прес-службе администрации Кубани сообщили, что 17 августа Чернова освободили от должности министра. Теперь он будет советником губернатора края по вопросам развития физической культуры и спорта.

До Маркова минспортом была однофамилица Алексея Чернова Людмила Чернова. Она была уволена в 2018 году после того, как на нее завели уголовное дело о превышении полномочий и поместили под домашний арест .

До Чернова должность занимал Андрей Марков. Он покинул пост в апреле 2020. Марков пошел на повышение и занял должность руководителя департамента государственного регулирования в сфере спорта в Минспорта РФ. Отметим, что сейчас эту должность занимает Людмила Сараева.

Кто такой Алексей Чернов?

Чернов родился 31 июля 1984 года в Сочи. В 2006 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры и спорта имени Лесгафта, в 2012-м — Государственный университет управления, в 2015-м — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С 2007 по 2009 год Чернов работал на разных должностях в Федеральном агентстве по физической культуре и спорту. После этого до 2012 года работал в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ, до 2014 года — в АНО «Оргкомитет «Сочи-2014». С 2014 по 2016 год трудился в Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

С 2016 по 2020 год Чернов работал в департаменте социального развития правительства РФ, где отвечал за координацию подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, зимней Универсиады 2019 года в Красноярске и этапа Гран-при России «Формулы-1» в Сочи, а также за реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни».