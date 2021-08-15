На Кубани из-за непогоды подтопило 1,5 тыс. домов

По Краснодарскому краю продолжает движение мезоциклон: к вечеру 14 августа подтопило 1,5 тыс. домов, а спасатели эвакуировали 1,5 тыс. человек.

Юга.ру писали, что на Кубань обрушился черноморский мезоциклон. В ночь на 13 августа подтопило несколько городов края. В Краснодаре из-за сильного ветра в центре города упало дерево на проезжую часть. В Темрюкском районе сель сошел на пляж и автокемпинг. В Анапе эвакуировали более 450 человек. Режим ЧС ввели в 7 муниципалитетах края.

В результате непогоды в 24 населенных пунктах Кубани подтопило 2 тыс. 518 придомовых территорий. Вода зашла в 1 тыс. 564 дома, 6 социально-значимых объектов и участок трассы А-290 Новороссийск — Керчь.

По состоянию на вечер 14 августа оставалось подтоплено 542 частных дома, 1 тыс. 520 придомовых участка. Проводится откачка воды.

Всего из зон подтопления эвакуировано 1 тыс. 531 человек, из них 991 ребенок.

В 11 муниципалитетах Кубани введен режим ЧС. В Анапе, Темрюкском и Славянском районах развернуты 9 пунктов временного размещения, там находятся 850 человек, из них 638 детей. В режиме готовности еще 76 пунктов, которые могут вместить более 15 тыс. человек.

Над ликвидацией последствий подтоплений работает 1127 человек и 390 единиц специальной техники, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, синоптики прогнозируют, что мезоциклон ослабеет уже к вечеру 15 августа. Но его место займет другой циклон меньшей силы.