В центре Краснодара дерево упало на дорогу и заблокировало движение

Краснодарский край

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Днём 13 августа на улице Красной образовалась большая пробка из-за упавшего дерева на иномарку

В соцсетях очевидцы сообщили, что на пересечении улиц Красной и Бабушкина на дорогу рухнул тополь и придавил Hyundai Solaris. Водитель не пострадал.

Сам водитель рассказал телеканалу «Краснодар», что не сразу понял, что произошло:

«Ехал, слышу хруст, не успел сообразить ничего, просто дерево упало. Конечно, испугался, до сих пор нервничаю немного, небольшой шок был, но сейчас нормально все», — рассказал автомобилист. 

Порталу Юга.ру один из свидетелей случившегося рассказал, что сотрудники ГИБДД разворачивают автомобили около универмага «Краснодар» и дальше никого не пускают.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» движение из-за упавшего дерева парализовано от кинотеатра «Авроры» до Александровской арки. 

Напомним, в Краснодаре резко ухудшилась погода и начался опасный ветер из-за циклона, накрывшего Кубань.

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