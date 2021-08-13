В нескольких районах Кубани ввели режим ЧС из-за мезоциклона

В Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение по непогоде до конца 16 августа

Напомним, на Кубань обрушился черноморский мезоциклон. В ночь на 13 августа подтопило Анапу, Новороссийск, Ейск, Темрюк и Славянск-на-Кубани. Для проезда закрыты два участка федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь. В Краснодаре также ухудшилась погода и начался сильный ветер, — в центре города упало дерево на проезжую часть.

Губернатор Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба. Он сказал, что есть угроза выхода рек из берегов, нужно контролировать ситуацию и минимизировать последствия удара стихии. Экстренное предупреждение действует на Кубани до конца суток 16 августа.

Кондратьев сообщил, что режим ЧС ввели в четырех муниципалитетах: Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах. Также режим ЧС объявят в Крымском и Приморско-Ахтарском районах. Мэр Геленджика Алексей Богодистов написал, что у синоптиков нет единого мнения затронет циклон территории курорта или нет, но на всякий случай тоже объявил режим ЧС в городе.

Как рассказал на совещании оперштаба глава Темрюкского района Федор Бабенков, непогода затронула все поселения района. Выпало 173 мм осадков.

В пресс-службе администрации края сообщили, что сильные осадки до 150 мм прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.