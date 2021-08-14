В Анапе эвакуировали больше 450 человек
В ночь на 14 августа из-за подтоплений в пункты временного размещения в Анапе расселили 458 человек
Напомним, на Кубань обрушился мезоциклон. В крае действует штормовое предупреждение, некоторые районы ввели режим повышенной готовности. В ночь на 13 августа в Анапе выпала трехмесячная норма осадков. Подтопило 15 приусадебных участков и подвалы трех многоэтажек. Эвакуация жителей не потребовалась.
Кроме того, 13 августа из анапского детского лагеря «Огонек» эвакуировали 332 несовершеннолетних воспитанника. Их перевезли в лагеря Витязево.
В ночь на 14 августа обстановка ухудшилась. В краевом Оперштабе сообщили, что в селе Уташ прорвало пруд-накопитель, объёмом 400 тыс. куб. метров. В результате произошло подтопление, вода попала в пять домов. Спасатели эвакуировали 15 человек.
К 1:00 14 августа в Анапе в пункты временного размещения расселили 458 человек. В городе есть резерв на расселение еще 350 человек. Еще один пункт развернули в селе Цибанобалка.
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю 14 августа сообщили, что на участке от Анапы до Геленджика сегодня при грозе возможны порывы ветра до 25-28 м/с.
В связи с ухудшающимися условиями владельцам маломерных судов в МЧС рекомендуют по возможности поднять их на берег и отбуксировать в безопасные места. При невозможности подъёма судна на берег необходимо обеспечить его безопасную стоянку на защищенном от ветра и волн месте.