Мезоциклон на Кубани начнет ослабевать

Синоптики краснодарского гидрометцентра 14 августа рассказали какой будет погода на Кубани в ближайшие дни

Напомним, черноморский мезоциклон накрыл Краснодарский край 13 августа. В результате сильных ливней многие муниципалитеты Кубани оказались подтоплены. Из-за наводнений в 14 районах ввели режим ЧС и эвакуировали более 1500 человек.

Синоптики краснодарского гидрометцентра рассказали, что с 15 августа циклон начнет ослабевать. Но 14 августа Темрюкский, Славянский и Приморско-Ахтарский районы ждут продолжительные дожди.

«Центр мезоциклона расположен над Азовским морем, он продолжает курсировать от севера к югу и в обратном направлении. Его энергия и сила начинают ослабевать. К завтрашнему дню мезоциклон ослабеет», — написали в инстаграме гидрометцентра.

Но с завтрашнего дня Кубань попадет под влияние фронтальных разделов, которые будут проходить через территорию края. Эти разделы связаны с циклоном, центр которого располагается в районе Грузии. Осадки будут меньшей силы и локального характера. Основная часть выпадет на восточную половину края.

Также в Краснодарском крае снова продлили штормовое предупреждение. 15-16 августа на Кубани ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-13 м/с. На участке от Анапы до Магри есть вероятность формирования смерчей.

На реках и водотоках реки Кубань юго-восточной территории края, Черноморского побережья и Адыгеи ожидаются подъёмы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.